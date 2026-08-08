Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: 'Guacuco', volvió a coronarse como el rey de la Trova en Medellín y consiguió por segundo año consecutivo el título del Festival Nacional de la Trova.

¡Repitió corona! ‘Guacuco’ volvió a ganar y se consagró rey de la Trova en Medellín

Guacuco’ volvió a ser el nombre más celebrado durante la gran final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín.

Cristian Estiven Querubín más conocido como ‘Guacuco’, representante de Apartadó, se quedó nuevamente con el primer lugar del certamen y consiguió por segundo año consecutivo el título de rey.

La definición se realizó en el marco de la Feria de las Flores ante más de 17.000 personas, que se reunieron en la Plaza Gardel del aeropuerto Olaya Herrera para disfrutar de la jornada final.

Guacuco rey de la Trova volvió a imponerse en la final

El trovador de Apartadó superó en la clasificación a Kenny Steven Gallego, ‘Key G’, quien obtuvo el segundo puesto, y a Jovan Mejía Cuartas, ‘Caballo’, que terminó en la tercera posición.

La edición 22 del festival contó con la participación de 430 trovadores provenientes de diferentes regiones del país. Después de las etapas de selectivos, clasificatorias y eliminatorias, únicamente 24 participantes consiguieron avanzar hasta la semifinal, realizada en el Parque de los Deseos.

Durante la gran final, los participantes se enfrentaron en diferentes modalidades de improvisación, en una jornada marcada por los versos, las respuestas rápidas y la interacción con los asistentes.

Lea también: Atentado peaje Mondomo: explosivos destruyeron infraestructura en la vía Panamericana

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además del jurado, el público tuvo la posibilidad de participar en la elección de sus favoritos mediante un sistema de votación con código QR. Según la organización, más de 17.300 personas asistieron a la Plaza Gardel durante la jornada.

El nuevo título representa para Guacuco un premio de $31 millones, mientras que la bolsa destinada a los demás ganadores asciende a $200 millones.

Festival Nacional Infantil de la Trova

La jornada de clausura también definió al ganador del 16.º Festival Nacional Infantil de la Trova. Entre los ocho finalistas, el título fue para Kevin Andrés Duque, “El Paisita del Oriente”, un joven de 15 años representante de El Carmen de Viboral.

Con esta edición, el Festival Nacional de la Trova volvió a reunir a representantes de distintas regiones y a poner en escena una de las expresiones culturales más ligadas a la tradición antioqueña.

Más noticias de Medellín