Atentado peaje Mondomo: explosivos destruyeron infraestructura en la vía Panamericana

Resumen: Una fuerte explosión sacudió durante la madrugada el norte del Cauca y dejó graves daños en una estructura que estaba a punto de entrar en funcionamiento. El hecho obligó a restringir el paso por uno de los corredores viales más importantes de la región. Esto se sabe.

El atentado peaje Mondomo se registró durante la madrugada de este sábado 8 de agosto en el norte del Cauca, donde un artefacto explosivo causó graves daños en la infraestructura de un peaje que se encontraba en construcción sobre la vía Panamericana.

La explosión ocurrió en el sector de la vereda Cachimbal, jurisdicción de Santander de Quilichao, en una zona correspondiente al proyecto vial que conecta Popayán con Santander de Quilichao.

Atentado peaje Mondomo provocó cierre de la vía

La detonación afectó la infraestructura de la obra y generó restricciones en la movilidad por este corredor vial. De acuerdo con la información conocida, por el momento no hay paso en sentido sur-norte.

El peaje afectado, conocido como Cachimbal, se encontraba en la fase final de construcción y hacía parte del proyecto vial a cargo del concesionario Nuevo Cauca.

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La estructura está ubicada aproximadamente en el kilómetro 60 del tramo en doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, una carretera de conexión entre Cauca y Valle del Cauca.

Las autoridades se desplazaron hasta el sitio para verificar las condiciones de seguridad, establecer la magnitud de las afectaciones y determinar si hubo personas lesionadas.

De manera preliminar, algunas hipótesis apuntan a la posible participación de grupos armados que tienen presencia en esta zona del Cauca. Sin embargo, las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para establecer quién estaría detrás del atentado peaje Mondomo.

Mientras avanzan las labores de verificación, la afectación de la infraestructura mantiene restringido el tránsito en este punto de la vía Panamericana.

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