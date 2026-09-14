‘No pueden ser zonas de despeje’: Fico arremetió contra grupos criminales en universidades

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respalda el ingreso de la Fuerza Pública a universidades públicas tras denunciar la infiltración de grupos criminales y radicales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la presencia de estructuras criminales y grupos radicales en las universidades públicas y respaldó la discusión sobre el ingreso de la Fuerza Pública a estos espacios cuando se presenten hechos que representen un riesgo para la ciudadanía.

Las declaraciones se dieron tras el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella, sobre la definición de protocolos para permitir el ingreso de la Policía Nacional a universidades públicas en casos relacionados con violencia, vandalismo o terrorismo.

Gutiérrez puso como ejemplo la captura, ocurrida semanas atrás, de un hombre señalado de disparar desde el interior de la Universidad de Antioquia contra integrantes de la Fuerza Pública y personas que se encontraban en el sector. Según el mandatario, el hombre se retiró del campus, se quitó la capucha, tomó un taxi y fue seguido hasta que finalmente fue capturado en inmediaciones de Castilla.

El alcalde afirmó que el detenido, conocido con el alias de ‘Cuervo’, no era estudiante de la Universidad de Antioquia ni de otra institución universitaria. También aseguró que, durante un allanamiento posterior en su vivienda, fueron encontradas banderas alusivas al ELN y material relacionado con la fabricación de explosivos.

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Gutiérrez sostuvo que, según información de inteligencia, en Medellín han sido identificados 22 grupos radicales y señaló al ELN, las FARC y otros movimientos como estructuras que han logrado ingresar a universidades públicas.

El mandatario insistió en que la autonomía universitaria debe mantenerse en los ámbitos académico y administrativo, pero consideró que las instalaciones no pueden convertirse en refugios para personas señaladas de cometer delitos.

Finalmente, Gutiérrez pidió que las instituciones del Estado actúen de manera coordinada contra las estructuras criminales, al tiempo que defendió el papel de las universidades públicas, sus estudiantes y profesores.

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