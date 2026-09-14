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    ¡Lunes movidito! Dos fuertes temblores con diferencia de 4 minutos se registraron sobre las 10 de la mañana

    La semana inició con dos sacudones para los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero

    Publicado por: SoloDuque

    Temblor con epicentro en Anorí no causó afectaciones en Medellín
    Foto de archivo.
    ¡Lunes movidito! Dos fuertes temblores con diferencia de 4 minutos se registraron sobre las 10 de la mañana

    Resumen: Un doble evento sísmico alertó a los habitantes del occidente colombiano sobre las 10:00 de la mañana de este lunes. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó dos movimientos telúricos con epicentro en el departamento del Chocó que se sintieron con fuerza en varias regiones.

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    Minuto30.com .- Un doble evento sísmico alertó a los habitantes del occidente colombiano sobre las 10:00 de la mañana de este lunes. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó dos movimientos telúricos con epicentro en el departamento del Chocó que se sintieron con fuerza en varias regiones.

    La semana inició con un fuerte sacudón para los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. De acuerdo con los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano, el municipio de Sipí (Chocó) fue el epicentro de dos sismos consecutivos registrados con apenas cuatro minutos de diferencia.

    El primer movimiento: corto pero contundente

    El primer evento sísmico ocurrió exactamente a las 9:57 a. m. (hora local). Aunque el reporte preliminar indicaba una magnitud de 4.1 superficial, la autoridad geológica actualizó la información confirmando una magnitud de 4.3 y una profundidad de 43 kilómetros.

    temblor 957

    Este primer temblor fue el que generó mayor alerta entre la ciudadanía. A través de redes sociales, los reportes indicaron que se sintió corto pero muy fuerte.

    Valle del Cauca: En Cali, residentes de edificios altos (piso 10) y barrios como San Vicente reportaron un movimiento brusco, al punto de compararlo con «la turbulencia de un avión». En Yumbo se percibió de manera leve, mientras que en Tuluá la intensidad obligó a la evacuación preventiva de una IPS.

    Eje Cafetero: En Armenia y Pereira, los ciudadanos reportaron que la sacudida fue fuerte y directa, sintiéndose especialmente en pisos superiores.

    El segundo sismo a los cuatro minutos

    Cuando apenas los ciudadanos se reponían del primer susto, un segundo movimiento telúrico se registró a las 10:01 a. m. en el mismo municipio chocoano. Este evento tuvo una magnitud de 3.7 y una profundidad de 46 kilómetros.

    temblor 1001

    Aunque de menor intensidad, esta réplica no pasó desapercibida. Los habitantes de Pereira indicaron que este segundo sismo se sintió «movidito» y duró varios segundos, mientras que en Armenia y Cali los reportes ciudadanos lo calificaron como un movimiento leve que prolongó la alerta en la región.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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