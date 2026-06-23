Resumen: La Contraloría alertó que los grupos armados ilegales ya tienen presencia en 518 municipios y pidió aumentar la inversión en tecnología para la seguridad.

Grupos armados ya están en más de 500 municipios de Colombia según La Contraloría

La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre el crecimiento de los grupos-armados ilegales en Colombia y advirtió que el país necesita fortalecer de manera urgente la inversión en ciencia, tecnología e innovación para enfrentar los nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa.

De acuerdo con un estudio elaborado por la delegada para el Sector Defensa y Seguridad, la presencia de grupos-armados pasó de 195 municipios en 2019 a 518 municipios en 2025.

El informe señala que este incremento, superior al 165%, refleja la capacidad de expansión territorial y adaptación de estas organizaciones en distintas regiones del país.

El organismo de control también destacó que estas estructuras han incorporado nuevas herramientas tecnológicas y mecanismos de inteligencia que les permiten fortalecer su operación y control sobre determinados territorios. Esto ha generado retos adicionales para las autoridades encargadas de combatirlas.

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Según el reporte, durante el último año los grupos armados aumentaron su número de integrantes en cerca de 5.000 personas, alcanzando aproximadamente 27.000 miembros.

Asimismo, los enfrentamientos entre estas organizaciones y la Fuerza Pública crecieron un 111%, llegando a 228 combates durante 2025, la cifra más alta registrada en los últimos diez años.

Ante este panorama, la Contraloría insistió en la necesidad de fortalecer capacidades de vigilancia, inteligencia, análisis de datos y ciberseguridad para anticipar riesgos y responder de manera más efectiva a las amenazas emergentes.

El informe resalta que Colombia destina apenas el 0,2% de su Producto Interno Bruto a actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, una cifra muy inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la inversión alcanza el 2,5%.

Aunque se han destinado recursos para la adquisición de sistemas antidrones y otras tecnologías para el sector Defensa, la entidad considera que los avances aún son insuficientes frente a la evolución de las amenazas.

Por ello, hizo un llamado a impulsar una política de largo plazo que fortalezca la soberanía tecnológica y las capacidades estratégicas del Estado.

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