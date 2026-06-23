Resumen: Bogotá monitorea la llegada de 500 integrantes de la comunidad indígena Misak que se desplazan desde Cauca para exigir cumplimiento de acuerdos al Gobierno Nacional.

Alerta en Bogotá por llegada de 500 indígenas Misak desde el Cauca

La Alcaldía de Bogotá confirmó que cerca de 500 integrantes de la comunidad indígena Misak se desplazan hacia la capital del país desde el municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca, con el propósito de exigir el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional.

La información fue entregada por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, quien explicó que desde las primeras horas de la madrugada las autoridades iniciaron el monitoreo de aproximadamente 23 vehículos, entre chivas y otros medios de transporte, que avanzan hacia la ciudad.

Según el funcionario, los equipos distritales ya fueron desplegados para acompañar el ingreso de la comunidad Misak y coordinar su permanencia temporal una vez lleguen a Bogotá.

Asimismo, indicó que existen puntos estratégicos de atención donde estarán presentes gestores de convivencia y personal de la administración distrital.

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La movilización ocurre pocas semanas después de una situación similar registrada el pasado 11 de mayo, cuando cerca de 500 integrantes de la misma comunidad indígena llegaron a la capital y se instalaron en el Centro Administrativo Nacional (CAN). En esa oportunidad, los manifestantes señalaron que buscaban abrir espacios de diálogo directo con el Gobierno Nacional para plantear sus reclamaciones.

Las autoridades distritales mantienen seguimiento permanente al recorrido de la caravana para garantizar que el ingreso a la ciudad se desarrolle de manera organizada y sin afectaciones al orden público.

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