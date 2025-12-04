Resumen: Corregimiento Raudal Viejo (Valdivia, Antioquia) vive en pánico por la instalación de artefactos explosivos por disidencias del Frente 36 cerca de viviendas, en medio del conflicto con el Clan del Golfo.

Familias en Valdivia piden desminado urgente tras la aparición de explosivos en el casco urbano

La población del corregimiento Raudal Viejo, en el municipio de Valdivia, Antioquia, se encuentra nuevamente atrapada en medio del recrudecimiento del conflicto armado y vive un pánico constante por la presencia de artefactos explosivos improvisados (AEI) en pleno casco urbano.

Este corregimiento es epicentro de confrontaciones constantes entre las disidencias de alias Calarcá (Frente 36) y el Clan del Golfo.

Según denuncias de los pobladores de Valdivia, presuntos integrantes del Frente 36 habrían instalado explosivos inicialmente en la vía principal que conduce a Raudal Viejo, a pocos metros de las viviendas. Aunque el grupo ilegal retiró estos primeros artefactos el pasado 2 de diciembre tras la alerta comunitaria, la amenaza persiste.

Lea también: Pólvora pa’ vender y quemados pa’ contar: incautaron pólvora en Entrerríos, Antioquia

La guerrilla presuntamente ha instalado otros artefactos explosivos a escasos metros de varias casas. La situación es crítica, pues se reporta la presencia de minas incluso en los solares de algunos inmuebles.

La presencia de estas minas ha generado un pánico tal que varios moradores se niegan a dormir en sus propias casas por el temor constante a una detonación.

Ante esta grave y urgente situación, las comunidades han elevado una solicitud inmediata a las autoridades para que se adelante un desminado humanitario exhaustivo en la zona.

Más noticias de Antioquia