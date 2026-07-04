¿Nuevo grupo armado? Encapuchados anuncian ‘limpieza’ contra las disidencias en Antioquia

Resumen: Investigan video de grupo armado que declara ofensiva contra disidencias de las FARC en Segovia y Remedios, Antioquia.

Las autoridades investigan la difusión de un video en redes sociales en el que un grupo de hombres encapuchados anuncia la creación de una supuesta estructura armada denominada ‘Comandos Armados del Pueblo’, con actividades dentro de la población de los municipios de Segovia y Remedios, en el Nordeste antioqueño.

En la grabación, los hombres, vestidos con prendas de uso militar y portando armas de largo alcance, afirman que desde el 3 de julio iniciaron una ofensiva contra las disidencias de las FARC y sus colaboradores.

Uno de los sujetos, que se identifica como comandante, señala en el video: «Anunció una guerra frontal en contra de las guerrillas y todo el ciudadano que colaboré ha dicho grupo de delincuentes«.

El mensaje incluye amenazas directas contra alias «Chuzo» o «Matías» y «Cigarrillo», señalados de dinamizar actividades delictivas en la región, además de dar un plazo de 48 horas a quienes colaboren con ellos para que se entreguen.

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El nuevo supuestro grupo armado asegura que no pretende disputar territorio ni economías ilegales con el Clan del Golfo, aunque advierte que responderá si es atacado. También sostiene que su propósito es adelantar una «limpieza social» contra los delincuentes de la zona y llega a comparar la situación actual con la década de los noventa, al afirmar que «volvimos a los años 90, donde corrieron ríos de sangre».

Según las autoridades, aunque el video presenta apariencia de veracidad, no existe evidencia que confirme la existencia real de esta organización armada. La hipótesis principal apunta a que el material busca generar temor entre integrantes del frente 4 de las disidencias de las FARC con presencia en Segovia, Remedios y sus alrededores, aunque no se descarta que forme parte de una estrategia impulsada por organizaciones rivales de esa disidencia.

El hecho se conoce en medio de enfrentamientos armados en el sector de Río Bagre, que han dejado 349 personas desplazadas. De estas, 107 familias llegaron a los cascos urbanos de Segovia y Remedios, donde reciben asistencia humanitaria mientras se esclarece el origen del video.

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