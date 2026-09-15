Resumen: Grupesca El Retiro respondió a la polémica generada por la liberación de truchas arcoíris y explicó que los ejemplares utilizados en sus torneos son adquiridos en trucheras, capturados durante las jornadas y recuperados posteriormente. El club también aseguró que la especie ya estaba presente en la zona y que las condiciones de los ríos no favorecen su reproducción. Además, señaló las medidas que implementa durante los eventos y recordó que la trucha arcoíris está clasificada como especie invasora en Colombia.

Grupesca responde a la polémica por la liberación de trucha arcoíris en El Retiro: la especie ya estaba en la zona

Luego de la polémica generada por la liberación de truchas arcoíris en una fuente hídrica de El Retiro, Antioquia, el club de pesca Grupesca El Retiro emitió un comunicado para presentar su versión sobre el evento y explicar el manejo que realiza durante sus jornadas.

La organización aseguró que cuenta con reconocimiento deportivo y que fue constituida para fomentar la pesca deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. También señaló que desarrolla actividades relacionadas con el cuidado ambiental y el turismo en el municipio.

Uno de los principales argumentos de Grupesca está relacionado con los peces utilizados en sus torneos. El club afirmó que las truchas son adquiridas en trucheras y que corresponden a ejemplares genéticamente manipulados para impedir su reproducción.

Según la organización, el 95 % de las truchas son capturadas durante la jornada de pesca, mientras que los ejemplares que permanecen en el sector son recuperados posteriormente por pescadores que continúan visitando los lugares donde se realizan las actividades.

Grupesca afirma que la trucha ya estaba presente en la zona

En su comunicado, Grupesca también se refirió a la presencia de trucha arcoíris en diferentes fuentes hídricas del municipio. La organización afirmó que esta especie lleva más de 30 años en distintos ríos y quebradas de El Retiro y mencionó como antecedentes varias trucheras que funcionaron en la zona.

Respecto al sitio donde se realizó el último torneo, Grupesca afirmó que la quebrada La Agudelo ya contaba con presencia de trucha arcoíris antes del evento.

La organización también se refirió a las especies nativas que habitan o habitaron estos ecosistemas. Según su versión, la disminución de poblaciones de sardinas de tierra fría, capitanes y briolas estaría relacionada con diferentes factores ambientales y de transformación del territorio, entre ellos las crecientes, los desarrollos urbanísticos, los cambios en el caudal, las captaciones de agua, las variaciones en la temperatura y la contaminación.

El club sostiene que los peces no se reproducen en estos ríos

Grupesca aseguró que, además del manejo genético de los ejemplares adquiridos para los torneos, las condiciones de los ríos del municipio tampoco serían adecuadas para su reproducción.

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El club señaló que “los diferentes ríos del Municipio de El Retiro, no tienen la temperatura adecuada a la altura para su óptima reproducción” y agregó que, bajo esas condiciones, los huevos no llegarían a eclosionar.

Mallas para delimitar el recorrido de los torneos

En cuanto al desarrollo de las jornadas, Grupesca explicó que instala mallas al inicio y al final de los recorridos establecidos para limitar el espacio en el que son liberados los peces.

De acuerdo con el club, estas estructuras permiten mantener las truchas dentro de un sector determinado durante la competencia, al que calificó como un ambiente “medianamente controlado”.

La organización añadió que sus actividades incluyen jornadas de limpieza de ríos, siembra de árboles, capacitaciones sobre pesca y especies, semilleros y otras iniciativas relacionadas con el turismo local.

También mencionó la realización de actividades de pesca en diferentes escenarios, entre ellos ríos, embalses, lagos y mar.

Grupesca señala que los torneos llevan años realizándose

El club sostuvo que los torneos de pesca con trucha no son una práctica exclusiva de El Retiro y mencionó actividades similares en municipios como Belmira, San José de la Montaña, Urrao, Guarne y Sonsón.

Grupesca también citó la Resolución 0848 de 2008 del Ministerio de Ambiente, en la que la trucha arcoíris aparece entre las especies consideradas invasoras en Colombia. Aunque el club reconoció esta clasificación, sostuvo que el manejo aplicado durante sus torneos permite recuperar los ejemplares utilizados y que, bajo las condiciones descritas en su comunicado, la actividad no representa el riesgo ambiental señalado tras la reciente jornada.