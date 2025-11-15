Inadmitidos cinco estadounidenses por alerta Angel Watch en Rionegro

Resumen: Migración inadmitió a cinco estadounidenses en Rionegro por alerta AngelWatch y riesgo de turismo sexual. Más de 60 extranjeros han sido frenados este año.

Las autoridades migratorias encendieron las alarmas en el aeropuerto José María Córdova tras detectar, por medio de una alerta AngelWatch, a cinco ciudadanos estadounidenses que pretendían ingresar al país y que, según los controles de seguridad, representaban un riesgo asociado al turismo con fines de explotación sexual.

Gracias a la rigurosa revisión de antecedentes y a entrevistas especializadas realizadas por Migración Colombia, los viajeros fueron inadmitidos y devueltos en el mismo vuelo en el que arribaron.

Con este operativo, Antioquia completa más de 60 extranjeros inadmitidos en lo corrido del año por motivos similares, una cifra que, según la autoridad migratoria, evidencia el fortalecimiento de los protocolos de protección a la niñez y la adolescencia.

La alerta AngelWatch, sumada a los filtros de ingreso aplicados por el personal del aeropuerto, permitió identificar a uno de los estadounidenses, mientras que los otros cuatro fueron detectados en las entrevistas de control.

Las autoridades recalcaron que estos operativos continuarán reforzándose, para impedir la entrada de viajeros con comportamientos sospechosos o con antecedentes vinculados a delitos sexuales.

