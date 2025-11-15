Menú Últimas noticias
    Fotos

    El perrito ‘Jack’ fue rescatado: así actuó la Policía en un caso de presunto maltrato en Medellín

    Jack ya está a salvo . Así fue el operativo que activó la comunidad y que terminó con su rescate en Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El perrito ‘Jack’ fue rescatado: así actuó la Policía en un caso de presunto maltrato en Medellín

    Resumen: Rescatan a el perrito Jack, un cachorro víctima de presunto maltrato en Medellín. Policía e Inspección de Protección Animal actuaron rápido y lo trasladaron a La Perla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades ambientales rescataron al perrito ‘Jack’, de aproximadamente cuatro meses, en una unidad residencial ubicada en la Loma de los Bernal.

    La intervención se produjo luego de que la Policía Nacional, en articulación con la Inspección de Protección Animal del Distrito, atendiera un llamado ciudadano que alertaba sobre un posible caso de maltrato en el lugar.

    La comunidad entregó varios videos donde se observaban comportamientos que generaban miedo y evidente estrés en el canino, lo que activó la respuesta inmediata de las autoridades. Tras llegar al sitio, el propietario permitió el ingreso de los uniformados, quienes confirmaron la información aportada y realizaron la aprehensión material preventiva del animal, como lo establece el acta de control a la fauna doméstica.

    El perrito Jack fue valorado inicialmente por el equipo médico veterinario de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, que verificó su estado de salud y la necesidad de trasladarlo a un entorno seguro.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Posteriormente, el cachorro fue llevado al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibirá atención especializada, seguimiento clínico y acompañamiento por parte de profesionales idóneos que velarán por su recuperación y bienestar integral.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la acción institucional con un mensaje contundente: “Jack está a salvo. No al maltrato animal. En Medellín queremos y protegemos a nuestros animales. Gracias a la comunidad por denunciar”.

    Este caso refuerza el compromiso de las autoridades con la protección animal y la importancia de la denuncia ciudadana para salvaguardar la vida y el bienestar de los seres sintientes en la ciudad.

