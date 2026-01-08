Sector en el que un gringo murió a manos de quien sería su pareja sentimental, en una calle del centro de Medellín. Ambos eran habitantes de calle. Foto: Cortesía

Resumen: A pesar de que los uniformados auxiliaron rápidamente al extranjero y lo trasladaron a una clínica cercana, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo

¡Gringo y habitante de calle! Escabrosos detalles de la muerte de un hombre en el centro de Medellín

Minuto30.com .- Nuevos y escabrosos detalles han surgido tras la muerte de un hombre en el sector del deprimido de Villanueva, en el centro de Medellín. Las autoridades confirmaron que la víctima era un ciudadano estadounidense, quien vivía en condición de calle y que la presunta responsable de su muerte sería su propia pareja sentimental.

Aunque el ataque ocurrió finalizando la noche del martes 6 de enero, el deceso se oficializó en la madrugada del miércoles 7, minutos después de ser ingresado a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Una riña pasional

La investigación ha permitido establecer una hipótesis sobre lo ocurrido en esta calle del centro:

La víctima: Un hombre de nacionalidad norteamericana, al parecer indocumentado al momento del hallazgo, quien era habitante de calle en la zona.

La agresora: Una mujer oriunda del Chocó, también en condición de calle y compañera sentimental del extranjero.

El ataque: Vecinos del sector alertaron a la Policía sobre una “paliza” brutal que la mujer le estaba propinando al ciudadano estadounidense. Nadie sabe cómo inició la pelea, pero la violencia de los golpes fue tal que el hombre quedó inconsciente en vía pública.

Murió por la gravedad de los golpes

A pesar de que los uniformados auxiliaron rápidamente al extranjero y lo trasladaron a una clínica cercana, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Testigos cuentan que el cuerpo presentaba múltiples contusiones y traumas en diferentes partes del cuerpo, todos ocasionados por objetos contundentes y golpes físicos.

Captura y judicialización

La mujer chocoana fue capturada en flagrancia gracias al aviso de la comunidad y la rápida reacción del cuadrante de la Policía. Ahora enfrenta cargos por homicidio, agravado por el vínculo sentimental que mantenía con la víctima.

