Resumen: Los principales gremios de Antioquia felicitaron a Abelardo de la Espriella tras su elección presidencial y reiteraron su disposición para trabajar por la recuperación económica y la unidad nacional.

Gremios de Antioquia respaldan a Abelardo de la Espriella y piden unidad para sacar adelante al país

Los principales gremios de Antioquia se pronunciaron tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, expresando mensajes de felicitación, respaldo institucional y disposición para trabajar conjuntamente en los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.

Uno de los primeros pronunciamientos fue el de la Asociación de Bananeros de Colombia, que felicitó tanto al presidente electo como al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

La organización destacó la amplia participación de los ciudadanos en las urnas y reconoció el trabajo de las autoridades encargadas de garantizar la transparencia del proceso democrático.

El gremio bananero reafirmó además su compromiso con la generación de empleo, el desarrollo regional y la sostenibilidad, resaltando el papel de una agroindustria que impulsa la economía en territorios como Urabá y Magdalena.

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A las felicitaciones también se sumó la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que calificó la jornada electoral como ejemplar. La entidad destacó la alta participación ciudadana, la capacidad técnica demostrada por la Registraduría Nacional y la fortaleza de las instituciones democráticas colombianas.

Por su parte, Fenalco Antioquia hizo un llamado a la unidad nacional y a continuar fortaleciendo la democracia.

El gremio señaló que el país debe avanzar con una visión de futuro basada en la protección de las libertades, el impulso al comercio y el respaldo a emprendedores y empresarios.

Entre tanto, ProAntioquia destacó la necesidad de fortalecer la unidad nacional, promover consensos y proteger las instituciones democráticas.

La organización señaló que el nuevo gobierno tendrá el reto de generar mayores oportunidades para los ciudadanos y reducir los efectos de la polarización.

Con estos mensajes, los gremios de Antioquia ratificaron su respaldo institucional a Abelardo de la Espriella y manifestaron su intención de participar activamente en iniciativas que permitan fortalecer la economía, preservar la estabilidad democrática y promover el desarrollo sostenible del país.

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