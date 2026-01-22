Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la ciudad recibirá a un tercer equipo de fútbol profesional este semestre: Águilas Doradas. El club disputará sus partidos en la emblemática cancha del Cincuentenario, la cual está siendo adecuada para cumplir con los estándares de la liga nacional. Esta iniciativa busca aprovechar la importancia histórica de dicho escenario para fomentar un ambiente familiar y permitir que equipos visitantes, así como los locales Nacional y Medellín, compitan en esta legendaria cancha del fútbol antioqueño.

Alcalde Fico Gutiérrez se pronunció frente a la llegada de un tercer equipo de fútbol profesional a Medellín

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, anunció oficialmente que la ciudad acogerá a un tercer equipo de fútbol profesional durante el presente semestre.

Se trata de Águilas Doradas, club que, debido a su situación actual, encontró en la capital antioqueña el respaldo necesario para disputar sus compromisos de la liga nacional.

El escenario elegido para recibir al conjunto de Rionegro es la emblemática cancha del Cincuentenario.

Según explicó el mandatario, la administración municipal ya se encuentra adelantando las adecuaciones técnicas necesarias en este espacio histórico para que cumpla con los estándares requeridos por el fútbol profesional colombiano y pueda albergar los próximos encuentros del calendario.

Gutiérrez destacó el valor sentimental del Cincuentenario, calificándolo como un estadio “legendario” que forma parte esencial de la historia del deporte antioqueño.

Con esta decisión, el recinto no solo recibirá a equipos de diversas ciudades del país, sino que también será el escenario donde Águilas Doradas se enfrentará a los dos clubes locales tradicionales: Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Finalmente, el alcalde enfatizó que esta medida busca fortalecer la cultura futbolística en la ciudad bajo un enfoque familiar.

“Tenemos un plan donde los niños, las niñas y las familias puedan ir también a ver estos equipos”, señaló Gutiérrez, celebrando la llegada del club como una gran noticia para todos los amantes del fútbol en la región.

