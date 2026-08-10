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Resumen: Un potente sismo de magnitud 7.4 con epicentro en el Chocó provocó severas emergencias en el Eje Cafetero, donde se reporta el colapso de estructuras en Pereira y la caída de edificaciones en Manizales. Mientras la ciudadanía permanece en puntos seguros ante el riesgo de réplicas, los organismos de socorro y unidades de gestión del riesgo realizan inspecciones técnicas en las zonas afectadas para consolidar un censo oficial sobre daños en la infraestructura y la presencia de posibles personas lesionadas.

Graves afectaciones en Pereira: la gente agradece de rodillas que están bien, mientras los edificios tiemblan

Un potente temblor de magnitud 7.4 con epicentro en el departamento del Chocó sacudió con fuerza a varias regiones del occidente y centro del país, provocando momentos de pánico y dejando graves afectaciones materiales en el Eje Cafetero, con especial atención en la ciudad de Pereira.

En la capital risaraldense, las primeras informaciones de la comunidad y de las brigadas de emergencia confirman el colapso de varias estructuras y severos daños en inmuebles urbanos. Cientos de habitantes permanecen en calles y puntos de encuentro ante el temor de nuevas réplicas.

Panorama de emergencia en la región

El impacto del movimiento telúrico se percibió de manera intensa tanto en el departamento de Risaralda como en regiones vecinas:

Estructuras afectadas en Pereira: Se reporta la caída de edificaciones, desprendimiento de fachadas y colapsos parciales en varios sectores del municipio.

Situación en Manizales: La violencia del sismo también causó estragos en la capital caldense, donde se registraron imágenes impactantes tras el colapso de un edificio.

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Censo de víctimas: A esta hora, las autoridades no han emitido un reporte oficial consolidado respecto al saldo de personas heridas o atrapadas en las estructuras caídas.

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