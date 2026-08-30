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Resumen: Un docente de Dabeiba, Antioquia, fue capturado por orden judicial dentro de una investigación por presuntamente solicitar fotografías de contenido sexual a una estudiante menor de edad mediante medios de comunicación. Durante el procedimiento fue incautado un celular que será sometido a análisis técnico. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial.

¡Grave caso en Dabeiba! Capturan a docente señalado de solicitar fotos de contenido sexual a una menor

Un docente de una institución educativa de Dabeiba, Occidente de Antioquia, fue capturado por orden judicial dentro de una investigación relacionada con una presunta conducta de carácter sexual hacia una estudiante menor de edad.

El procedimiento fue adelantado por integrantes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Dabeiba, quienes, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, realizaron labores de investigación y verificación que permitieron recopilar elementos materiales probatorios en contra del investigado.

La investigación apunta a que el hombre, quien se desempeñaba como docente, habría utilizado medios de comunicación para establecer contacto con una estudiante menor de edad y solicitarle fotografías de contenido sexual. Estos hechos son materia de investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes.

El comandante del Departamento de Policía de Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, explicó que las labores adelantadas por los investigadores permitieron reunir información que llevó a solicitar y posteriormente hacer efectiva una orden de captura contra el docente.

Incautaron un teléfono durante el procedimiento

Como parte de la diligencia, los uniformados incautaron un teléfono celular que estaría relacionado con la investigación. El dispositivo quedó en poder de las autoridades para la realización de los respectivos análisis técnicos.

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La revisión del equipo busca establecer si contiene información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados. No obstante, los resultados de estos procedimientos deberán ser incorporados al proceso judicial y valorados por las autoridades competentes.

Tras hacerse efectiva la captura, el docente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.

El caso quedó en manos de la justicia

El procedimiento se desarrolla bajo una investigación por el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, según la información suministrada por la Policía.

La captura no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal. Será el proceso judicial el que permita establecer qué ocurrió y determinar, con base en los elementos que sean presentados ante las autoridades, si existe responsabilidad del investigado.

Por ahora, las autoridades continúan con las actuaciones relacionadas con el caso, mientras el material recopilado durante la investigación, incluido el teléfono incautado, es sometido a los procedimientos correspondientes.