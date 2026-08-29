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    ¡Alerta en Anorí! Denuncian que el Clan del Golfo habría secuestrado a un líder comunal y tres jóvenes

    Las cuatro personas fueron sacadas de un caserío en el sector El Charcón y aún se desconoce su paradero.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Anori
    Foto archivo tomada para ilustrar
    ¡Alerta en Anorí! Denuncian que el Clan del Golfo habría secuestrado a un líder comunal y tres jóvenes

    Resumen: La comunidad de Liberia, zona rural de Anorí, denunció la presunta retención de cuatro personas, entre ellas un líder comunal y tres jóvenes, quienes habrían sido sacados de un caserío el pasado 28 de agosto. El gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó el hecho al Clan del Golfo y anunció un Consejo Extraordinario de Seguridad para abordar la situación. Las autoridades buscan establecer el paradero de los retenidos y reforzar la seguridad en la zona.

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    Cuatro personas, entre ellas el presidente de una Junta de Acción Comunal y tres jóvenes, habrían sido secuestradas por integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Anorí, Nordeste antioqueño.

    La denuncia fue realizada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien informó que la situación fue reportada por la comunidad del corregimiento de Liberia, en el sector El Charcón.

    Según lo conocido, las cuatro personas habrían sido sacadas de un caserío el pasado 28 de agosto. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre su paradero.

    “La comunidad nos reporta que ayer criminales del Clan del Golfo se llevaron del caserío al presidente de la Junta de Acción Comunal y a tres jóvenes más”, manifestó el mandatario departamental.

    Ante lo ocurrido, la Gobernación de Antioquia anunció la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar el caso y definir las acciones que se adoptarán en la zona.

    Piden reforzar la seguridad en Liberia

    El gobernador insistió en la necesidad de recuperar las condiciones de seguridad en este sector de Anorí y solicitó una mayor presencia de la Fuerza Pública.

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    Rendón también puso la atención sobre el río Nechí, corredor que, según señaló, es utilizado por grupos armados ilegales para movilizarse en medio de las disputas por las rentas de actividades como la minería ilegal y el narcotráfico.

    “La Fuerza Pública debe hacer presencia en este corregimiento y retomar el control del río Nechí”, afirmó el gobernador.

    La Gobernación de Antioquia recordó que ya entregó a la Séptima División del Ejército patrullas fluviales adquiridas con recursos de la Tasa de Seguridad, destinadas a fortalecer el patrullaje y la vigilancia sobre este corredor.

    El mandatario también pidió al Gobierno Nacional reforzar su presencia en el territorio con capacidades del Ejército, la Armada y la Policía.

    Consejo de seguridad y búsqueda de los retenidos

    Mientras se realiza el Consejo Extraordinario de Seguridad, las autoridades deberán avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo la retención y en las acciones para determinar el paradero de las cuatro personas.

    “La gente de Liberia necesita presencia permanente de la Fuerza Pública, recuperar la tranquilidad y vivir sin estar sometida a los criminales”, señaló Rendón.

    Por ahora, se espera que las medidas adoptadas permitan atender la situación y avanzar en la búsqueda de las personas reportadas como secuestradas.

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