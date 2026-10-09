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Resumen: La Alcaldía de Medellín implementó sistemas de drenaje sostenible en canchas sintéticas para mitigar inundaciones y mejorar los escenarios deportivos.

¡Adiós a los charcos! Canchas sintéticas de Medellín estrenan tecnología verde para tragar agua

En un esfuerzo por modernizar la infraestructura pública y mitigar el impacto de las fuertes precipitaciones, la alcaldía de Medellín avanza en la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad.

Esta innovadora tecnología está diseñada para retener temporalmente el agua lluvia y liberarla de manera gradual, evitando así la llegada repentina de grandes volúmenes de agua a las quebradas y reduciendo los riesgos de inundación en las zonas urbanas circundantes.

De acuerdo con la información oficial, esta transformación ambiental y estructural ya se encuentra operando en diversas canchas sintéticas intervenidas, así como en aquellos espacios que fueron renovados recientemente tras dejar atrás las antiguas superficies de arenilla.

Del total de 51 escenarios mejorados en las diferentes comunas de Medellín, al menos nueve cuentan con este avanzado sistema de evacuación hídrica, destacándose recintos populares como Los Mangos, Caunces de Oriente, La Nubia, La Mansión, El Triunfo y el sector de Veinte de Julio.

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La incorporación de estos mecanismos no solo optimiza el manejo responsable del recurso hídrico frente a la variabilidad climática, sino que garantiza una mayor calidad y funcionalidad para los deportistas al ofrecer superficies más uniformes, estables y seguras.

Con estas intervenciones, la capital antioqueña consolida una estrategia que fusiona el deporte, el urbanismo sostenible y la protección ambiental de las canchas sintéticas para el beneficio de toda la comunidad.

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