¿Nevó en Bogotá? La tremenda granizada que azotó varias localidades 

La segunda temporada de lluvias se hizo sentir con fuerza en la tarde de este jueves, 16 de octubre, con una intensa granizada que cubrió de blanco amplios sectores del norte de la capital.

El fenómeno, que comenzó a registrarse sobre la 1:30 p.m., se concentró en las localidades de Suba y Usaquén, dejando parques y vías con una capa de hielo que usuarios en redes sociales compararon con una nevada.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) confirmó que las precipitaciones con granizo fueron más fuertes entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá, activando el sistema de alertas por la posibilidad de encharcamientos y la drástica reducción de visibilidad.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron el impacto visual de la granizada, especialmente en Colina Campestre, pero el efecto más crítico se trasladó de inmediato a la movilidad.

La combinación de lluvia, granizo y el alto flujo vehicular de la tarde provocó una fuerte congestión en importantes corredores viales del norte.

La Secretaría de Movilidad reportó encharcamientos que ralentizaron por completo el tráfico en puntos sensibles como la Autopista Norte con calle 127 (sentido sur-norte), la Avenida Boyacá con calle 134, y la Avenida Boyacá con calle 129. Incluso, varias rutas de TransMiZonal tuvieron que desviarse preventivamente en sectores como la Calle 68 con Carrera 52, afectando a miles de usuarios.

Las autoridades recomiendan extremar las medidas al conducir, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y planificar los desplazamientos para evitar zonas propensas a anegamientos.

