Concejal Santiago Perdomo propuso institucionalizar las requisas pedagógicas en los colegios de Medellín

Resumen: El concejal Santiago Perdomo propuso institucionalizar las requisas pedagógicas y crear una Mesa Intersectorial para combatir el consumo de drogas y el ingreso de elementos peligrosos en los colegios de Medellín. El concejal también reconoció que la administración ha invertido $17.000 millones en la renovación de la infraestructura educativa.

El concejal Santiago Perdomo ha puesto sobre la mesa del Concejo de Medellín dos iniciativas cruciales para blindar los entornos escolares: la institucionalización de las requisas pedagógicas y la creación de una Mesa Intersectorial para combatir el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y el ingreso de elementos peligrosos a los colegios.

Durante la sesión plenaria, Perdomo no solo propuso estas medidas de seguridad, sino que también reconoció los significativos avances de la Administración Distrital en infraestructura educativa. Resaltó que, en menos de dos años, se ha revertido el deterioro del 95% de las sedes heredadas, con una inversión cercana a $17.000 millones en mantenimiento profundo y 100 sedes en renovación integral. «Pasamos de tener casi todos los colegios en deterioro a una infraestructura que empieza a ser orgullo para la ciudad”, afirmó el concejal.

Seguridad Escolar y Consumo de SPA

Pese a los avances en infraestructura, Perdomo alertó sobre el aumento de problemas de convivencia, microtráfico y consumo en entornos educativos. Entre enero y septiembre de 2025, el programa Entorno Protector realizó 1.254 atenciones psicosociales a jóvenes.

Para enfrentar esta problemática, el concejal propuso la creación de una Mesa Intersectorial que articule las Secretarías de Educación, Seguridad, Inclusión Social, Salud y Gobierno, junto con la Policía de Infancia.

Además, anunció un proyecto de acuerdo distrital para formalizar las requisas pedagógicas con un enfoque preventivo, psicosocial y no punitivo. «No buscamos castigar, sino educar. Las requisas pedagógicas son actos de cuidado. Queremos institucionalizar una estrategia permanente de prevención… que proteja la vida y la integridad de nuestros niños”, concluyó Perdomo.

La iniciativa busca que Medellín consolide la infraestructura educativa con entornos seguros y protectores para la niñez.

