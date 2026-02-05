¡Gran gesto! La Liendra anunció que donará la fortuna obtenida con sus documentales; ¿cuánto dinero es?

Resumen: Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, anunció que donará los cerca de 29.000 dólares —más de 100 millones de pesos— obtenidos con sus documentales y que sus seguidores participarán en la decisión sobre el destino de los recursos. El influencer explicó que no entregará el dinero a terceros sin supervisión y que busca garantizar que cada peso llegue directamente a la causa elegida.

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, volvió a llamar la atención de sus seguidores al anunciar que donará todas las ganancias obtenidas con sus documentales, una suma cercana a 29.000 dólares, equivalentes a más de 100 millones de pesos colombianos. Además, decidió abrir a su audiencia la discusión sobre el destino final de esos recursos.

En los últimos meses, el influencer ha diversificado su contenido, pasando del entretenimiento tradicional a la producción de documentales sobre temas de interés social e histórico. Entre estos trabajos se encuentran relatos sobre la tragedia de Armero, el atentado a las Torres Gemelas, recorridos por el Nevado del Tolima y análisis de hechos criminales complejos, contenidos que han alcanzado millones de visualizaciones en plataformas como YouTube en menos de 24 horas.

Más allá de los resultados económicos, La Liendra ha señalado que su principal motivación es el impacto de sus producciones y el respaldo de su audiencia. En ese sentido, enfatizó su postura frente al uso del dinero recaudado:

“Tomé la decisión de que esta plata la vamos a donar… con el dinero no me quedo, lo que importa es que ustedes vean mi trabajo”.

El creador de contenido explicó que no contempla entregar los recursos a terceros sin supervisión. Por el contrario, planteó la posibilidad de involucrarse directamente en el proceso de compra y entrega de los bienes o servicios que se financien con ese dinero, con el fin de garantizar que los recursos lleguen a su destino final.

“No voy a entregar el dinero a una fundación; quiero cerciorarme de que hasta el último centavo termine siendo donado”, afirmó.

Tras el anuncio, numerosos seguidores reaccionaron y comenzaron a proponer diferentes alternativas para el uso de la donación. Las sugerencias incluyen apoyo a comunidades vulnerables, fundaciones de protección animal y otros proyectos de carácter social.

Este anuncio también refleja un cambio en la proyección digital de La Liendra. Su transición hacia contenidos documentales ha ampliado el alcance de su trabajo y fortalecido la interacción con su audiencia, generando un espacio de participación colectiva en torno a iniciativas de impacto social.

Aunque aún no se ha definido a qué proyecto, entidad o comunidad se destinarán los recursos, el influencer aseguró que la decisión final se tomará teniendo en cuenta las propuestas de sus seguidores.

Con esta decisión, el creador inicia una nueva etapa en su trayectoria, en la que su contenido se orienta hacia acciones de impacto social y una participación más activa de su comunidad.