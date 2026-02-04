Resumen: El colombiano Hamilton, apodado el "AfroRockStar", se posiciona como la figura revelación de la música latina en 2026 tras ser incluido simultáneamente en las listas de artistas a seguir de Billboard y Rolling Stone. Gracias a su innovadora fusión de afrobeats y ritmos caribeños, el artista cartagenero ha cautivado a la crítica internacional por su carisma y versatilidad, consolidando su ascenso global con su esperada participación en el festival La Solar.

El ascenso del “AfroRockStar”: Billboard y Rolling Stone coronan a Hamilton como la gran apuesta de 2026

La industria musical ya tiene un nombre propio para este año: Hamilton. El artista colombiano, que ha logrado posicionar el afrobeats con sello latino en el mapa global, inicia el 2026 consolidándose como el fenómeno musical a seguir, tras recibir el respaldo simultáneo de las dos instituciones más influyentes del periodismo musical: Billboard y Rolling Stone.

Un reconocimiento reservado para la élite emergente

Hamilton ha sido incluido en la codiciada lista de “26 artistas latinos para tener en la mira en 2026” de Billboard. La publicación destaca su capacidad para romper barreras geográficas y sonoras, definiéndolo como una “figura clave” cuya creatividad sin límites promete redefinir el sonido urbano este año.

Por su parte, la revista Rolling Stone no se ha quedado atrás. Situándolo como el segundo artista más relevante de su selección y el único representante de Colombia en su prestigioso listado, la revista elogió su “voz aterciopelada” y un carisma capaz de conquistar cualquier audiencia desde sus raíces en la región de Cartagena.

Le puede interesar: ¡Debut goleador en el Atanasio! Milton Casco se estrena como anotador con Atlético Nacional en el clásico ante América

“Hamilton ha saltado desde la región de Cartagena en Colombia, haciéndose un nombre como el AfroRockStar” – Rolling Stone.

¿Por qué todos hablan del “AfroRockStar”?

El éxito de Hamilton no es casualidad. Su propuesta, una amalgama perfecta de afrobeats, ritmos caribeños y estética urbana, le ha valido el apodo de “AfroRockStar”. Esta identidad no solo refleja su sonido, sino una actitud disruptiva que desafía los géneros tradicionales y conecta con una audiencia global sedienta de frescura.

Claves de su impacto en 2026:

Innovación Sonora: Pionero en la fusión de afrobeats con el ADN cartagenero.

Versatilidad: Capacidad para colaborar con grandes figuras del género urbano manteniendo su esencia.

Presencia en Escenarios: Confirmado como uno de los platos fuertes del Festival La Solar, consolidando su dominio en los eventos más importantes de Colombia.

El futuro inmediato

Con el respaldo de la crítica internacional y una base de fans en crecimiento exponencial, 2026 se perfila como el año de la consagración definitiva para Hamilton. El mundo está listo para el ritmo del AfroRockStar, y esto es solo el comienzo de una nueva era para la música latina.