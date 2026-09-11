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    ¡Medellín entra al mapa mundial del ciclismo! Gran Fondo UCI llegará en noviembre

    Medellín se prepara para recibir a miles de ciclistas de Colombia y otros países en el Gran Fondo UCI.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Medellín entra al mapa mundial del ciclismo! Gran Fondo UCI llegará en noviembre

    Resumen: El Gran Fondo UCI llegará por primera vez a Medellín el 29 de noviembre y dejaría una derrama económica de $4 millones de dólares.

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    Medellín será sede por primera vez del Gran Fondo UCI, circuito mundial de ciclismo aficionado de la Unión Ciclística Internacional, que llegará a la ciudad el domingo 29 de noviembre de 2026.

    El evento reunirá a cerca de 2.500 participantes y podría generar una derrama económica estimada en $4 millones de dólares durante tres días.

    El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien destacó que la competencia permitirá a la capital antioqueña ingresar al calendario de este circuito internacional, que cuenta con más de 30 pruebas alrededor del mundo.

    La jornada también tendrá un atractivo deportivo adicional, pues funcionará como clasificatorio oficial para obtener cupos y representar a Colombia en el Súper Campeonato Mundial de Ciclismo que se realizará en Francia en 2027.

    De acuerdo con las proyecciones entregadas por la alcaldía de Medellín, se espera la participación de unos 2.000 ciclistas nacionales y aproximadamente 500 provenientes de otros países.

    En total, se prevé la llegada de deportistas de cerca de 20 naciones, lo que también podría impulsar sectores como la hotelería, gastronomía y turismo.

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    La programación comenzará el 27 y 28 de noviembre en Plaza Mayor, donde se desarrollará la feria comercial y se entregarán los kits oficiales.

    La competencia se disputará el domingo 29 con dos recorridos: uno principal de 120 kilómetros y otro promocional de 80 kilómetros, ambos diseñados para conectar diferentes lugares representativos de Antioquia.

    Las inscripciones están abiertas para categorías femeninas y masculinas desde los 15 años. El Gran Fondo UCI cuenta con la articulación del Bureau, Plaza Mayor, EPM y la Federación Colombiana de Ciclismo.

    Gutiérrez también hizo un llamado a los participantes a priorizar la salud, realizar entrenamientos adecuados y chequeos médicos antes de afrontar la competencia.

    ¡Medellín entra al mapa mundial del ciclismo! Gran Fondo UCI llegará en noviembre

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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