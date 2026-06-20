Resumen: El tren del Metro de Bogotá avanzó en sus pruebas sobre el viaducto, recorriendo 5,7 kilómetros hasta la Estación 4 en Kennedy como parte de su fase de verificación técnica. El recorrido energizado permitió evaluar su funcionamiento en condiciones reales, tras superar varias etapas previas en el Patio Taller y en la vía de pruebas. El proyecto continúa avanzando en su proceso de ensayos antes de su futura operación.

¡Gran avance! Tren del Metro de Bogotá supera con éxito 5.7 kilómetros de pruebas en el viaducto

El tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando en su fase de pruebas sobre el viaducto, alcanzando un nuevo hito tras recorrer 5,7 kilómetros hasta la Estación 4, ubicada en la localidad de Kennedy. El movimiento del tren energizado se realizó mediante el sistema de tercer riel, como parte del proceso técnico que verifica su correcto funcionamiento en condiciones reales.

Durante el recorrido, el tren completó una serie de verificaciones relacionadas con su desplazamiento y la interacción con la infraestructura férrea, en una etapa clave dentro del cronograma de pruebas del proyecto.

Un proceso técnico con varias fases

Antes de llegar al viaducto, el tren debió superar diferentes pruebas en el Patio Taller, iniciando con ensayos estáticos y posteriormente pruebas dinámicas en una vía especializada de 905 metros. En esta fase, el sistema fue energizado y evaluado en condiciones controladas.

Luego de estas validaciones, se dio paso a la integración con el sistema de señalización, etapa que permitió certificar que el tren estaba listo para operar fuera del área de pruebas interna.

Posteriormente, se realizaron verificaciones adicionales en la infraestructura del viaducto utilizando vehículos multipropósito, junto con pruebas de gálibo para asegurar el paso seguro del tren por la vía.

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Primeros recorridos sobre el viaducto

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El proceso de pruebas en el viaducto ya había iniciado previamente con un primer desplazamiento entre el Patio Taller y la Estación 2, inicialmente remolcado y luego en modo de tracción eléctrica. Estas fases permitieron avanzar en la evaluación del comportamiento del sistema en condiciones reales de operación.

En esta nueva jornada, el tren recorrió el tramo hasta la Estación 4, ampliando la distancia evaluada y consolidando el avance del proyecto.

Hitos del sistema en pruebas

De acuerdo con la programación técnica, cada tren debe completar un total de 2.500 kilómetros de pruebas, distribuidos entre operación manual y modo automático (UTO). Este proceso se repetirá para cada uno de los trenes que harán parte de la Línea 1.

Las pruebas buscan garantizar la seguridad, estabilidad y correcto funcionamiento del sistema antes de su puesta en operación.

Un proyecto de ciudad

Desde la administración distrital se ha reiterado que la Línea 1 del Metro de Bogotá representa una de las obras de infraestructura más importantes del país y un proyecto considerado patrimonio colectivo de la ciudad. Por ello, se ha hecho un llamado a la ciudadanía a acompañar y cuidar este proceso de transformación urbana.