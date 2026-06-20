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Resumen: El General Rincón Zambrano enfatizó que este resultado no habría sido posible sin el trabajo conjunto entre las autoridades de Colombia, Suecia y la Interpol.

¡Duro golpe al narcotráfico! Cae en Colombia alias «El Sueco», uno de los capos más buscados por Europa e Interpol

Minuto30.com .- En un contundente operativo que demuestra el poder de la cooperación internacional, las autoridades colombianas confirmaron la retención de alias ‘El Sueco’, un objetivo de alto valor y uno de los criminales más buscados por la justicia de Suecia.

El anuncio fue realizado por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, Director de la Policía Nacional, quien destacó que esta captura representa una fractura directa y profunda a las redes del multicrimen transnacional.

El perfil del capo y su red de operaciones

La detención de este criminal es considerada una victoria clave para las agencias de seguridad a nivel global. Sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo mantenía en el radar de las autoridades internacionales.

De acuerdo con la información revelada por la Policía Nacional, alias ‘El Sueco’ cumplía un rol fundamental en el mundo del crimen organizado:

Rutas internacionales: Era el principal coordinador para el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia destinos de alta demanda, específicamente en Europa y los Emiratos Árabes Unidos.

Cerebro logístico y financiero: No solo operaba las rutas, sino que funcionaba como una «pieza clave» en toda la articulación financiera y logística que sostenía a estas poderosas estructuras criminales.

Cooperación internacional: La clave del éxito

El General Rincón Zambrano enfatizó que este resultado no habría sido posible sin el trabajo conjunto entre las autoridades de Colombia, Suecia y la Interpol.

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«¡La cooperación internacional golpea al narcotráfico transnacional! Somos la Policía de los colombianos», puntualizó el Director a través de sus canales oficiales, reafirmando el compromiso del país en la lucha contra los eslabones más altos del narcotráfico.

Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre su proceso de extradición y los operativos que llevaron a su ubicación y captura.