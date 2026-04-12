¡Gran avance para el Metro! Llega máquina italiana que modernizará vías y preparará Medellín para nuevos trenes

Resumen: El Metro de Medellín incorporó una máquina italiana reperfiladora de rieles, más grande y avanzada que la anterior, que permitirá mantener las vías con mayor seguridad y eficiencia. La inversión conjunta de 40.000 millones de pesos busca preparar la red para 39 nuevos vagones, optimizar la operación de los trenes y fortalecer la infraestructura del sistema.

Una nueva etapa en la modernización del Metro de Medellín comenzó con la llegada a Puerto Antioquia de una máquina reperfiladora de rieles, diseñada para optimizar la infraestructura férrea del sistema y garantizar la seguridad y eficiencia en la operación de los trenes.

La maquinaria, proveniente de Italia, representa un paso clave en la preparación de la red para la entrada de 39 nuevos vagones, que actualmente se ensamblan para ampliar la capacidad del sistema.

El anuncio fue hecho por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la llegada del equipo como una “buena noticia para Medellín, Antioquia y Colombia”, al destacar su importancia en el fortalecimiento del sistema de transporte.

Tecnología avanzada para el cuidado de las vías

La reperfiladora tiene 37 metros de longitud y un peso de 130 toneladas, y está equipada con 20 cabezales de intervención, el doble de los que posee la máquina actualmente en operación. Esto permitirá trabajar sobre más de un kilómetro de vía por jornada, mejorando considerablemente la productividad en las labores nocturnas de mantenimiento.

Buenas noticias para Medellín, Antioquia y Colombia 🇨🇴. Con mucha alegría les cuento que llegó a Puerto Antioquia, que ya de por sí es un símbolo de desarrollo, la nueva reperfiladora de rieles para nuestro @metrodemedellin , una máquina clave para el mantenimiento de la vía… pic.twitter.com/xLKHETWvuL — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 12, 2026

Su software especializado analiza la geometría de los rieles con precisión milimétrica, corrigiendo defectos que generan ruido, vibraciones y desgaste tanto en la infraestructura como en los trenes.

Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, explicó que la máquina será operada por personal especializado y que su llegada al Puerto Antioquia facilita la logística y reduce tiempos y costos de transporte hacia el Valle de Aburrá. Tras su desembarque, se iniciará un proceso de ajuste técnico y capacitación del personal antes de iniciar pruebas en las líneas férreas.

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Inversión estratégica y fortalecimiento regional

La adquisición de esta máquina fue posible gracias a una inversión conjunta de aproximadamente 40.000 millones de pesos entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro. Este esfuerzo refleja el compromiso de las autoridades con la movilidad urbana y la modernización del transporte público.

El equipo se suma a un plan más amplio de actualización del Metro, que busca responder al aumento en la demanda de usuarios y preparar la red para soportar la mayor frecuencia y el peso de los nuevos trenes.

La incorporación de la reperfiladora no solo optimiza el mantenimiento de las vías, sino que también prolonga la vida útil de la infraestructura y reduce los costos de operación a largo plazo.

Impacto en el servicio y la movilidad

Con la nueva maquinaria, el Metro podrá garantizar condiciones de vía más seguras, estables y duraderas. Esto permitirá una operación más fluida de los trenes y un servicio de mayor calidad para los usuarios, al tiempo que se minimizan los riesgos de averías y retrasos.

Además, la llegada del equipo evidencia la relevancia de Puerto Antioquia como punto estratégico para la logística y transporte de equipos de gran escala en la región, consolidando su papel dentro del desarrollo de la infraestructura antioqueña.

Con esta incorporación, el Metro de Medellín refuerza su capacidad técnica y operacional, avanzando hacia un sistema de transporte más confiable, eficiente y preparado para el crecimiento de la ciudad y del área metropolitana.