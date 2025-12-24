Resumen: Luis Díaz y Geraldine Ponce anunciaron que esperan su tercer hijo. La noticia se dio de manera emotiva durante un partido del Bayern Múnich, cuando Díaz celebró un gol colocando el balón sobre su barriga. Más tarde, Geraldine compartió la primera foto del embarazo, generando alegría entre sus seguidores. Este nuevo hijo llega en un año destacado tanto en lo deportivo como en lo personal para la familia Díaz‑Ponce.

¡Golazo y sorpresa! Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran la llegada de su tercer bebé y comparten la primera foto del embarazo

El reconocido futbolista Luis Díaz, delantero del FC Bayern Múnich, y su esposa Geraldine Ponce atraviesan uno de los momentos más significativos de su vida personal: la pareja confirmó que está esperando su tercer hijo, y la primera imagen del embarazo se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Celebración con mensaje: el gol que lo dijo todo

El anuncio se produjo de manera emotiva: durante el partido entre Bayern Múnich y Heidenheim, correspondiente a la fecha 15 de la Bundesliga, Díaz anotó el cuarto gol del encuentro en el minuto 86 y lo celebró de forma simbólica, colocando el balón debajo de su camiseta, un gesto tradicionalmente asociado con el anuncio de un embarazo.

La celebración desató la ovación del público en el estadio y se viralizó rápidamente entre seguidores del Bayern y aficionados del fútbol colombiano. Más tarde, Díaz compartió imágenes del partido en sus redes sociales con el mensaje: “Terminando el 2025 de la mejor manera. Hora de recargar y estar listos para el nuevo año”, reflejando su satisfacción deportiva y personal.

La primera foto del embarazo que emocionó a miles

Recientemente, Geraldine Ponce compartió en Instagram la primera imagen de su embarazo, tomada dentro de un avión. En la fotografía, aparece tocándose el vientre y mostrando con orgullo su barriguita, acompañada de un corazón azul y otros emoticones, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que el bebé sea un niño.

Desde que se conoció la noticia, los perfiles de Geraldine y Díaz se han llenado de mensajes de felicitación y buenos deseos. Aunque la pareja no ha revelado cuántas semanas de gestación tiene ni la fecha estimada de parto, se especula que Geraldine estaría en un trimestre avanzado. La emoción de sus seguidores refleja la alegría que rodea este nuevo capítulo en la familia Díaz‑Ponce.

Un año de logros deportivos y personales

El embarazo coincide con uno de los periodos más exitosos en la carrera de Luis Díaz. En julio de 2025, fue fichado por el FC Bayern Múnich, tras una destacada trayectoria en el Liverpool FC de Inglaterra. Desde su llegada a Alemania, Díaz se ha consolidado como una pieza clave del equipo, contribuyendo con goles y asistencias en competencias domésticas y europeas, además de recibir reconocimientos individuales como mejor jugador del mes en la Bundesliga.

Un momento para celebrar

Luis Díaz y Geraldine Ponce ya son padres de dos niñas: Roma, nacida en 2021, y Charlotte, llegada en enero de 2024. La noticia del tercer hijo ha generado un entusiasmo, consolidando este 2025 como un año cargado de alegrías y logros. Este embarazo, además de ser un motivo de felicidad personal, representa un capítulo más en la vida de la familia, que continúa creciendo y celebrando juntos tanto los éxitos en la cancha como los momentos familiares.