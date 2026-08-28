Resumen: Durante la celebración de su cumpleaños, el cantante colombiano Luister La Voz sorprendió al productor Mono Master al regalarle un automóvil sobre el escenario. El artista aprovechó la presentación en vivo para agradecerle públicamente por haberle abierto las puertas de su estudio cuando aún era un estudiante de colegio sin fama, reconociendo el respaldo que recibió en los inicios de su carrera con un emotivo gesto de lealtad y gratitud.

“Gracias por creer en mí”: Luister La Voz le regala un carro a Mono Master, el productor que confió en él antes de la fama

El cantante colombiano Luister La Voz sorprendió a su productor musical, Mono Master, durante la celebración de su cumpleaños al obsequiarle un vehículo como muestra de profunda gratitud por haber apostado por su talento cuando apenas comenzaba su carrera.

El emotivo reconocimiento en tarima

Durante la presentación en vivo, el artista hizo una pausa para dedicarle unas palabras a Mono Master frente al público. Luister recordó que, cuando aún estaba en el colegio y no contaba con reconocimiento en la industria, el productor le abrió las puertas de su estudio de grabación y lo impulsó a dar sus primeros pasos en la música. Tras el emotivo discurso y un abrazo sobre el escenario, el cantante le hizo entrega de las llaves.

Claves de una historia de lealtad

El origen: La relación profesional y de amistad comenzó cuando Luister era apenas un estudiante de secundaria con el sueño de grabar sus primeras canciones.

El gesto de gratitud: Años después, tras consolidar su carrera y alcanzar el éxito en grandes escenarios, el intérprete decidió recompensar el apoyo incondicional que recibió en sus inicios.

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El momento: Tras recibir las llaves en la tarima, Mono Master se dirigió al vehículo —un automóvil blanco cero kilómetros— para abordarlo por primera vez entre aplausos de los asistentes.

La lealtad detrás de los escenarios

El gesto se volvió viral en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron el valor de la lealtad y el reconocimiento a quienes forman parte de los cimientos del éxito de un artista. La historia de Luister La Voz y Mono Master resalta la importancia de recordar a las personas que creyeron en un proyecto mucho antes de que llegaran las grandes luces y el reconocimiento masivo.