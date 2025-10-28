Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El precandidato presidencial David Luna anunció que ha superado el hito del millón de firmas debidamente verificadas, consolidando su proyecto ciudadano. Luna expresó su gratitud y afirmó que el proceso de recolección continuará para blindar su candidatura de cara a la contienda electoral.

«Gracias por creer en este proyecto»: el candidato David Luna alcanza el millón de firmas y va por más

El camino político de David Luna ha recibido un impulso monumental al anunciar que ha logrado superar el millón de firmas debidamente verificadas, consolidando su proyecto ciudadano, como candidato presidencial.

Este hito es fundamental para su candidatura, demostrando un amplio respaldo popular. «¡SI HAY UN CAMINO!» es el mensaje de Luna.

El propio candidato, a través de sus redes sociales, celebró el logro con entusiasmo:

«Gracias a su apoyo, hemos alcanzado 1.000.000 de firmas debidamente verificadas.»

Agradecimiento

El líder político expresó su gratitud a todos los ciudadanos que han apoyado la iniciativa: «A todos los que han confiado en nosotros: gracias por creer en este proyecto.» Además, dejó claro que el proceso de recolección no se detiene aquí: «¡Vamos cada día por más!»

La continuidad en la recolección de firmas busca blindar su candidatura y aumentar la base de apoyo de cara a la contienda electoral.

