Resumen: La Línea B tuvo que restringir su recorrido y opera únicamente entre las estaciones Cisneros y San Javier. El tramo afectado y la estación San Antonio permanecen fuera de servicio.

¡Atención! Emergencia en la Línea B del Metro: Panal de abejas afecta su operación

Actualización

¡Tras ser «atacada» por un Panal de Abejas! La línea B ya opera con normalidad

Información previa

Minuto30.com .- Una inusual emergencia obligó al Metro de Medellín a modificar la operación de su Línea B debido a una «afectación externa» causada por un panal de abejas en la Estación San Antonio.

Restricciones Iniciales y Cierre Parcial:

Inicialmente, cerca de las 11:00 a.m., la estación San Antonio, que conecta las líneas A y B, solo operaba con una plataforma para el ingreso y salida de viajeros, buscando mitigar el riesgo.

Sin embargo, la situación escaló. El Metro informó posteriormente (12:29 p.m.) que la Línea B tuvo que restringir su recorrido y opera únicamente entre las estaciones Cisneros y San Javier. El tramo afectado y la estación San Antonio permanecen fuera de servicio.

Bomberos Medellín Atiende la Situación:

Equipos de Bomberos Medellín se encuentran en el lugar atendiendo la situación para controlar y reubicar el panal de abejas, buscando restablecer la seguridad y la operación completa de la estación lo más pronto posible.

Se pide a los usuarios de la Línea B tomar precauciones y seguir las indicaciones del personal del Metro.