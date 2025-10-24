Gracias a su buena gestión, ratifican como rector del ITM por 4 años más a Alejandro Villa Gómez

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Institución Universitaria ITM ha confirmado que su Consejo Directivo reeligió a Alejandro Villa Gómez como Rector para el periodo estatutario 2025-2028. La votación, realizada hoy, fue contundente: Villa Gómez obtuvo una mayoría significativa de 8 de los 9 votos posibles del Consejo.

El resultado ratifica el liderazgo de Villa Gómez, quien cuenta con una sólida trayectoria de más de diez años en el ámbito educativo y público. El Rector reelecto es abogado y magíster en Estudios Políticos, con un profundo conocimiento del ITM, donde ya se había desempeñado como Rector y Secretario General, además de ser profesor universitario.

El plan de trabajo de Villa Gómez se enfoca en consolidar al ITM como una institución líder en educación tecnológica. Su propuesta rectoral se centra en impulsar una «transformación hacia una era de universidad y humanidad», buscando un modelo de formación integral que combine el rigor científico y tecnológico con la visión humanista.

El objetivo final de esta visión es contribuir activamente al desarrollo sostenible y a la transformación social de la comunidad académica y de la región.

