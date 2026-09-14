Resumen: Capturan a un hombre en Cali acusado de someter a abusos durante un año a una menor de 12 años que vendía frutas en las calles.

¡Grababa y vendía los abusos sexuales! Cae depravado que manipulaba a niña vendedora de frutas en Cali

Un aberrante caso de abusos sexuales sacudió a la capital del Valle del Cauca tras confirmarse la captura de un sujeto señalado de someter durante un año a una menor de apenas 12 años que se ganaba la vida vendiendo frutas en las calles de la ciudad.

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, el procesado identificado como Meneses se aprovechó de la profunda vulnerabilidad económica y social de la víctima para consumar los abusos sexuales sistemáticos en su contra.

Según la denuncia interpuesta por los familiares de la afectada, el agresor utilizaba dádivas de dinero y alimentos para acercarse a la niña, condicionando posteriormente la entrega de sumas menores a cambio de permitirle tocamientos y agresiones físicas.

El expediente judicial detalla que el individuo ejercía un fuerte control psicológico y manipulación mediante graves intimidaciones, advirtiéndole que si revelaba lo sucedido o desobedecía sus órdenes, él se encargaría de culparla ante las directivas del colegio o de hacer que el ICBF la apartara de su hogar.

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Las investigaciones del ente acusador revelaron además un componente de extrema gravedad, pues se presume que el señalado no solo ultrajaba a la menor en su vivienda ubicada en el barrio San Judas, en el sur de Cali, sino que presuntamente grababa registros fílmicos de los abusos con la intención de comercializarlos en redes criminales o de explotación.

Tras la contundencia de las pruebas recopiladas por los investigadores, un juez ordenó su captura inmediata para que responda penalmente por estos repudiables delitos que enlutan a la niñez del país.

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