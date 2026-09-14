Cae alias «Yake», señalado criminal del Clan del Golfo que ejecutaba secuestros en Bahía Solano, Juradó y Nuquí

Resumen: Una operación interagencial en el Pacífico chocoano permitió la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo. El detenido es señalado por las autoridades de ser el responsable de múltiples delitos que afectaban la seguridad en la región costera.

Minuto30.com .- La ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales en el departamento del Chocó arrojó un nuevo e importante resultado. En las últimas horas, la Policía Nacional confirmó la captura mediante orden judicial de un sujeto conocido con el alias de «Yake», señalado de ser un presunto dinamizador de la violencia en el Pacífico norte colombiano.

Operación interagencial en Bahía Solano

El exitoso procedimiento tuvo lugar el pasado sábado 12 de septiembre. Para lograr la aprehensión del sospechoso, se requirió el despliegue de una diligencia de registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el municipio de Bahía Solano.

La ejecución de este golpe fue posible gracias a una meticulosa labor de coordinación institucional liderada por el GAULA de la Policía Nacional, en articulación directa con una Fiscalía Especializada, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tropas de la Armada Nacional, demostrando la capacidad de respuesta conjunta del Estado frente a las amenazas en el territorio.

Prontuario y zona de injerencia

De acuerdo con el reporte oficial y la información recopilada por las agencias de inteligencia, el capturado deberá responder ante la justicia como presunto responsable de los delitos de secuestro simple y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

Las investigaciones apuntan a que Jackson Bocanegra, alias «Yake», sería un integrante activo del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, adscrito específicamente a la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño. Desde esta facción ilegal, el sujeto presuntamente coordinaba y ejecutaba actividades criminales que afectaban gravemente la tranquilidad y el desarrollo de los municipios costeros de Bahía Solano, Juradó y Nuquí.

A disposición de la justicia

Tras materializarse su captura durante el allanamiento, el presunto delincuente fue dejado a disposición de las autoridades competentes para llevar a cabo las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Con este contundente resultado operacional, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso inquebrantable de seguir desarticulando las estructuras criminales que pretenden imponer el miedo, fortaleciendo así las garantías de seguridad y convivencia ciudadana para todos los habitantes del departamento del Chocó.