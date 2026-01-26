El portero de Liga, Gonzalo Valle, fue sentenciado a 20 días de prisión y multa tras conducir en estado de embriaguez. Foto: Tomada de redes sociales

Resumen: Gonzalo Valle, arquero de Liga Deportiva Universitaria, fue sentenciado a 20 días de prisión tras ser detenido el pasado viernes 23 de enero por conducir con un nivel de alcohol en la sangre de $1,44$ g/l. Además de la privación de libertad, que cumplirá hasta el 13 de febrero, la justicia le impuso una multa de 1.446 dólares y la suspensión de su licencia por 60 días. Ante lo sucedido, el futbolista emitió un comunicado pidiendo disculpas públicas, mientras que el club albo manifestó que, aunque aplicará su normativa interna, brindará apoyo institucional al jugador para mitigar el impacto en su carrera profesional

Gonzalo Valle, portero de Liga de Quito, sentenciado a 20 días de prisión por conducir bajo efectos del alcohol

El guardameta de Liga Deportiva Universitaria, Gonzalo Valle, se encuentra recluido en el Centro de Detención de Infractores de Tránsito tras ser detenido la noche del pasado viernes por conducir en estado de embriaguez.

El incidente ocurrió el viernes 23 de enero a las 22:11, durante un operativo de control vial en la intersección de la avenida de La República y Diego de Almagro.

Tras someterse a la prueba de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado de 1,44 g/l de alcohol en la sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos y que derivó en su detención inmediata.

Tras una audiencia contravencional celebrada el sábado 24 de enero, la justicia dictaminó varias sanciones para el futbolista.

Por un lado, le decretaron privación de libertad por 20 días de prisión y su salida está prevista para el 13 de febrero.

Adicionalmente le impusieron una multa económica de tres salarios básicos unificados, equivalentes a 1.446 dólares.

Adicionalmente, al futbolista le impusieron una suspensión de la licencia de conducir por 60 días.

A través de un comunicado oficial, el portero expresó su arrepentimiento y pidió disculpas a la hinchada, sus compañeros y al cuerpo técnico de la institución alba.

“Lamento profundamente haber generado una situación que no representa los valores personales ni profesionales con los que me he manejado durante mi carrera… Estoy enfocado en acatar lo que corresponde y en aprender de esta situación”, manifestó el jugador.

Por su parte, el club albo confirmó que el hecho ocurrió fuera del ámbito deportivo y aseguró que respetarán las consecuencias legales pertinentes.

No obstante, indicaron que actuarán bajo su normativa interna, brindando apoyo institucional para que la carrera profesional de Valle se vea afectada lo menos posible.

