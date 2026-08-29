Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un video difundido en redes sociales muestra a una mujer protagonizando una presunta agresión física contra un menor en una zona residencial de Kennedy, Bogotá. El niño pide que se detenga mientras algunos vecinos intervienen desde sus viviendas. La identidad de la mujer y su relación con el menor no han sido establecidas, y algunas versiones sobre lo ocurrido aún deben ser verificadas por las autoridades.

¡Conmoción en Kennedy! Captan en video fuerte agresión contra un niño en plena calle

Un video registrado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, ha generado numerosas reacciones luego de que en las imágenes se observara una situación de violencia contra un menor de edad.

El material, difundido inicialmente a través de la cuenta Pasa en Bogotá, muestra a una mujer que se moviliza por una zona residencial mientras empuja un coche para bebé y permanece junto a varios menores.

En un momento de la grabación, la mujer se acerca a uno de los niños que la acompaña. Luego se inicia una discusión y se presenta una agresión física que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El menor pidió que la agresión terminara

Durante el episodio, se escucha al niño pedirle a la mujer que se detenga mientras intenta apartarse. La situación también llamó la atención de algunos residentes, quienes desde sus viviendas le reclaman a la mujer y le piden que deje de agredir al menor.

#BOGOTÁ. Nos envían: "URGENTE! DENUNCIA DE MALTRATO INFANTIL

Hola. Quisiera pedirles por favor que publiquen este video para ayudar a visibilizar un caso de maltrato infantil que resulta realmente preocupante. En el video se observa a una mujer agrediendo físicamente y… pic.twitter.com/n6kwczAd6u — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 27, 2026

El video no permite establecer por sí solo las circunstancias que llevaron al enfrentamiento ni todo lo ocurrido antes o después de la escena. Por ello, cualquier conclusión sobre el caso deberá ser determinada por las autoridades a partir de una eventual investigación.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Esto le podría interesar: ¡Llamaradas fuera de control en Bosa! Voraz incendio consumió tres bodegas de reciclaje

Se desconoce quién es la mujer y qué relación tiene con el menor

Hasta ahora no se ha informado públicamente la identidad de la mujer ni cuál sería su relación con el niño. El material tampoco permite determinar si existe un vínculo familiar, de cuidado o de otro tipo.

De igual manera, no se ha divulgado la dirección exacta donde fueron registradas las imágenes. La información disponible únicamente ubica el episodio en la localidad de Kennedy.

El video generó rechazo en redes sociales

La publicación provocó numerosos comentarios de usuarios que expresaron preocupación por lo ocurrido y pidieron esclarecer el caso.

También hubo cuestionamientos frente al uso de la violencia física contra menores y preocupación por la presencia de otros niños durante el episodio.

Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre una denuncia, una investigación o medidas adoptadas frente al caso. Mientras se aclaran las circunstancias, el video continúa circulando en redes sociales.