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Resumen: Ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ fueron capturados por su posible relación con el homicidio del profesor y líder comunitario Kevin Santiago Ángel en Kennedy. Entre los detenidos está alias ‘Osmer’, señalado cabecilla encargado del cobro de extorsiones en el suroccidente de Bogotá. Los operativos se realizaron en Bogotá y Pamplona, mientras otro señalado fue notificado de la orden judicial en una cárcel de Caldas. La Fiscalía les imputará concierto para delinquir y homicidio agravado.

¡Golpe al ‘Tren de Aragua’! Ocho señalados por el asesinato de un profesor fueron capturados en Bogotá

Una investigación adelantada por las autoridades permitió identificar y capturar a ocho personas que estarían relacionadas con el homicidio de Kevin Santiago Ángel, un profesor y líder comunitario que desarrollaba trabajo social con jóvenes de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

El operativo fue realizado de manera articulada por la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional. Siete de los señalados fueron capturados durante procedimientos realizados en Bogotá y Pamplona, Norte de Santander, mientras que una octava persona fue notificada de la orden judicial en la cárcel de La Dorada, Caldas, donde permanece recluida.

De acuerdo con los resultados de la investigación, el docente adelantaba actividades con jóvenes de Kennedy con el propósito de alejarlos de escenarios relacionados con la criminalidad y el microtráfico. Su labor como líder comunitario lo llevó a participar activamente en procesos sociales desarrollados en la localidad.

Las autoridades atribuyen el crimen a presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, estructura a la que vinculan con diferentes actividades delictivas en la capital.

Entre los capturados estaría un señalado cabecilla

Uno de los detenidos es conocido con el alias de ‘Osmer’, a quien las autoridades señalan como uno de los cabecillas de la estructura criminal.

Según la investigación, este hombre tendría entre sus funciones la coordinación del cobro de extorsiones en el suroccidente de Bogotá.

En el procedimiento también fueron capturados dos presuntos coordinadores de zona, además de otras cinco personas que, de acuerdo con las autoridades, habrían tenido participación en labores relacionadas con la logística y ejecución del homicidio del profesor.

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La investigación permitió establecer los roles que presuntamente habrían desempeñado los involucrados y avanzar en la identificación de quienes estarían detrás del crimen.

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Operativos se realizaron en dos departamentos

Las capturas se llevaron a cabo mediante procedimientos en Bogotá y Pamplona, Norte de Santander, como resultado de las labores investigativas desarrolladas alrededor del homicidio.

La octava persona vinculada al proceso fue notificada de la orden judicial mientras se encontraba en la cárcel de La Dorada, en Caldas.

Con estos procedimientos, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento del homicidio que afectó a la comunidad de Kennedy y determinar la responsabilidad individual de los señalados dentro del proceso judicial.

Fiscalía imputará homicidio agravado

Los ocho detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Algunos de los procesados habrían cumplido funciones específicas dentro de la estructura, según la investigación.

Ahora será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de cada uno de los ocho capturados frente a los hechos investigados.