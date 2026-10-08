Resumen: Westcol y Blessd probaron sus robots humanoides durante una transmisión en Kick, pero uno de los dispositivos golpeó al streamer por la espalda y lo hizo caer al suelo. Durante el directo también se rompió una vitrina de vidrio. Los incidentes se viralizaron en redes sociales, mientras crece la expectativa por el enfrentamiento entre ambos robots en Stream Fighters 5, programado para el 14 de noviembre en Bogotá.

¡Golpe por la espalda! Robot de Westcol se salió de control y lo golpeó en pleno stream

Una prueba tecnológica que parecía destinada a mostrar las capacidades de dos robots humanoides terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de una transmisión de Westcol. El streamer colombiano compartía el directo con el cantante Blessd cuando uno de los dispositivos realizó un movimiento inesperado y golpeó al creador de contenido en la parte posterior de la cabeza.

La escena quedó registrada durante la emisión en la plataforma Kick y comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios compartieron fragmentos del incidente y reaccionaron a lo ocurrido. En las imágenes, Westcol se encontraba cerca del robot cuando recibió el impacto, perdió el equilibrio y terminó en el piso.

El episodio ocurrió mientras ambos probaban las máquinas que adquirieron recientemente y experimentaban con sus movimientos. Aunque la situación generó sorpresa entre quienes seguían la transmisión, la información disponible señala que el golpe no dejó heridas en el streamer.

Una prueba de baile terminó en un golpe inesperado

Durante el directo, Westcol y Blessd interactuaban con los robots y exploraban algunas de sus capacidades. En medio de la prueba, pusieron música para observar cómo respondían los dispositivos al ritmo y a los movimientos.

Fue entonces cuando uno de los humanoides comenzó a mover los brazos y terminó impactando a Westcol por detrás, a la altura de la cabeza. El creador de contenido estaba de espaldas a la máquina cuando ocurrió el incidente, por lo que el movimiento lo tomó desprevenido.

La caída quedó captada por la transmisión y se convirtió rápidamente en uno de los fragmentos más compartidos de la jornada. La reacción de quienes estaban presentes y la manera repentina en que ocurrió el golpe hicieron que el video despertara comentarios entre los seguidores de ambos colombianos.

nea se los juro que no puedo más😭😭😭 JAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJSJJSJSJSJAJSJSJAJA https://t.co/PMgR7cypFQ — ImNath✨ (@iamnatth_) October 8, 2026

El accidente también llamó la atención porque los robots no estaban protagonizando una demostración formal, sino una serie de pruebas durante las cuales sus propietarios buscaban conocer sus movimientos. Lo sucedido evidenció que la interacción con estas máquinas puede producir situaciones imprevistas, incluso en un espacio destinado al entretenimiento.

El robot también rompió una vitrina durante el directo

El golpe a Westcol no fue el único episodio que quedó registrado durante las pruebas. En otro momento de la misma transmisión, uno de los robots realizó un movimiento con una de sus piernas que terminó impactando una estantería y rompiendo una vitrina de vidrio.

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El daño se sumó a la escena que ya había sorprendido a los espectadores y convirtió la sesión en una sucesión de momentos inesperados. Ambos incidentes quedaron registrados en video, lo que permitió que distintos fragmentos del directo comenzaran a difundirse entre los usuarios de las redes sociales.

Los comentarios reflejaron la sorpresa que provocó ver al streamer recibir un golpe de una máquina que él mismo estaba probando junto a Blessd. Sin embargo, más allá de las bromas, el episodio también puso en evidencia los riesgos de realizar demostraciones de movimientos cerca de otras personas y de objetos frágiles.

Una adquisición tecnológica que supera los 90.000 euros

La atención sobre el incidente también se relaciona con las características del robot involucrado. Según la información difundida sobre la transmisión, el humanoide tiene una altura aproximada de 1,70 metros y un precio cercano a los 90.000 euros, equivalentes a unos 98.000 dólares.

Westcol había mostrado su interés por esta tecnología y, durante las pruebas, dejó ver algunos de los movimientos que puede realizar el dispositivo. En ocasiones anteriores, el creador de contenido había expresado temor frente a la posibilidad de manejarlo, mientras se familiarizaba con su funcionamiento.

Tanto él como Blessd cuentan con sus propios robots, que no solo han despertado curiosidad por sus capacidades, sino que también forman parte de los planes para un próximo espectáculo. La compra de las máquinas está relacionada con la participación que tendrán en Stream Fighters 5, evento que busca incorporar un enfrentamiento entre estos dispositivos.

Los robots llegarán al espectáculo de Stream Fighters 5

Los humanoides están previstos como protagonistas de uno de los combates programados para Stream Fighters 5, cuya realización está anunciada para el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus, en Bogotá.

La propuesta contempla un enfrentamiento entre los robots de Westcol y Blessd, en una dinámica que se aparta de los combates habituales entre participantes del evento. La transmisión del espectáculo está prevista a través del canal de Kick de Westcol.

Por ahora, las pruebas realizadas por ambos creadores han dejado registros de los movimientos de las máquinas, así como de los incidentes que ocurrieron durante la interacción con ellas. El golpe al streamer y la vitrina rota se sumaron a los fragmentos que han circulado entre sus seguidores antes de la cita programada en la capital del país.

Mientras se acerca la fecha del evento, las imágenes del directo mantienen la atención sobre los robots y su comportamiento durante las demostraciones. Lo que comenzó como una sesión para probar sus capacidades terminó con un golpe inesperado, daños materiales y una escena que rápidamente pasó de la transmisión en vivo a las conversaciones en redes sociales.