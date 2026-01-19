Desde febrero bajará la gasolina: Gobierno anuncia reducción de $300 por galón

Resumen: El Gobierno confirmó que desde febrero bajará el precio de la gasolina en Colombia con una reducción inicial de $300 por galón en todo el país.

La baja del precio de la gasolina en Colombia comenzará a sentirse a partir del próximo mes de febrero. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien anunció que el Gobierno Nacional aplicará una reducción inicial de $300 pesos por galón en todo el territorio nacional, tras el cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

De acuerdo con el jefe de la cartera económica, la decisión responde a que el valor que actualmente pagan los colombianos por el combustible se encuentra por encima de los precios internacionales.

Ávila explicó que factores como la caída del dólar y la disminución en el precio del petróleo han generado el margen necesario para iniciar el ajuste a la baja sin afectar las finanzas públicas.

El anuncio se da luego de que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmara que el déficit del FEPC fue saneado, lo que permite corregir el precio de la gasolina sin recurrir a nuevos endeudamientos.

Lea también: Alejandra Usquiano conquista Nimes: la arquera colombiana se corona campeona en Francia

Según el Gobierno, durante años se acumularon subsidios que obligaron a elevar el valor del combustible para estabilizar las cuentas fiscales, un proceso que ahora comienza a revertirse.

Ávila indicó que la medida fue evaluada junto al presidente Gustavo Petro y Ecopetrol, y destacó que se trata de una acción con impacto contrainflacionario, que podría aliviar el costo de vida y mejorar la capacidad de gasto de los hogares, especialmente tras el incremento del salario mínimo para 2026.

Con la reducción de $300 pesos, los precios promedio quedarían, de manera aproximada, en $16.191 pesos en Bogotá, $16.112 en Medellín, $16.202 en Cali, $15.826 en Barranquilla y $15.783 en Cartagena. No obstante, las autoridades aclararon que estos valores pueden variar según impuestos y costos logísticos de cada ciudad.

Desde el Ejecutivo se reiteró que la disminución será progresiva, similar a como se realizaron los aumentos en años anteriores.

Más noticias de Colombia