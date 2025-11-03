Resumen: La Fiscalía desmanteló a ‘Los de la Pradera’, organización señalada de traficar marihuana desde el suroccidente del país hacia varias regiones. En los operativos fueron capturados cuatro de sus integrantes, además de incautarse vehículos, celulares y millonarios cargamentos de contrabando.

¡Golpe al narcotráfico! Desarticulan a ‘Los de la Pradera’, estructura que movía toneladas de marihuana desde el Cauca

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto a ‘Los de la Pradera’, una estructura criminal señalada de coordinar el envío de grandes cargamentos de marihuana desde el suroccidente de Colombia hacia varias regiones del país, utilizando ingeniosos métodos de camuflaje.

De acuerdo con la investigación, el grupo ilegal transportaba toneladas de estupefaciente ocultas entre alimentos, bebidas, madera y otros productos legales, aprovechando rutas terrestres que conectaban al Cauca y Valle del Cauca con el Eje Cafetero, el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Las autoridades establecieron que la marihuana era recolectada en zonas de producción ilícita de Tacueyó y Miranda (Cauca), trasladada luego a bodegas ubicadas en las afueras de Cali (Valle del Cauca) y, desde allí, enviada en tractocamiones modificados para ocultar los cargamentos.

En operativos coordinados entre la Fiscalía y la Policía Nacional, realizados en Yumbo y Cali, Armenia (Quindío) y Miranda (Cauca), fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la red, a quienes se les incautaron cinco teléfonos celulares, un camión y 349 cajas de cartón con 174.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 643 millones de pesos, además de documentos de transporte y manifiestos de carga.

Los capturados fueron identificados como Jhon Morales, alias ‘Bola’, presunto cabecilla y financiador de la estructura; Fabio Vasco, alias ‘El Varado’, señalado de definir los mecanismos de ocultamiento y transporte de la droga; Elvin Villarreal, alias ‘El Costeño, quien presuntamente acopiaba la marihuana en Cali y coordinaba los envíos; y José Manrique, propietario de vehículos que habrían sido usados para mover los alijos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, y un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante el curso de la investigación, a la red de ‘Los de la Pradera’ se le han incautado cerca de dos toneladas de marihuana y seis vehículos, además de la captura en flagrancia de nueve personas en cinco operativos distintos.

Con estos resultados, la Fiscalía y la Policía reafirman su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales que financian sus actividades a partir de la producción y distribución de drogas en el país.