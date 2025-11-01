Resumen: La Fiscalía y la Dijín capturaron a tres presuntos integrantes de una red que obligaba a mujeres a prestar servicios sexuales en Baréin por deudas de 10.000 dólares. Imputados por trata y concierto.

Cayó red de trata que obligaba a mujeres a ‘trabajar’ en Medio Oriente por una ‘deuda’ de 10 mil dólares

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, presentó este 1 de noviembre a presuntos integrantes de una red dedicada a la trata de personas y al tráfico internacional de mujeres que, según la investigación, las convencía con ofertas laborales, les retiraba los pasaportes y las obligaba a prestar servicios sexuales en Baréin para saldar una supuesta deuda de 10.000 dólares.

El operativo, liderado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía con apoyo de la Dijín, permitió la captura de tres personas en diligencias realizadas en Cali y Pereira.

Los detenidos, identificados como Keila, Wluender y Enrique, fueron presentados ante un juez de control de garantías, que impuso medidas de aseguramiento en los casos que lo ameritaban.

Según la Fiscalía, las víctimas, colombianas y venezolanas, eran contactadas con promesas de empleo y viajes que incluían pago de tiquetes y trámites de visa. Al llegar a Baréin, las mujeres, en al menos tres casos entre julio de 2023 y octubre de 2025, habrían sido retenidas, despojadas de su documentación, sometidas a malos tratos y forzadas a cancelar la supuesta deuda mediante la prestación de servicios sexuales.

El modus operandi describió además la exigencia de pagos periódicos como abono a la deuda y amenazas de denunciarlas ante las autoridades si no aceptaban las condiciones.

La Fiscalía imputó a los tres capturados por trata de personas y concierto para delinquir agravado; ninguno aceptó los cargos.

El juez determinó que dos de los procesados, de nacionalidad extranjera, deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso; el tercero quedó con medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Las autoridades indicaron que la red de trata contaría con presuntos integrantes en el exterior que habrían recibido a las víctimas y coordinado la explotación.

