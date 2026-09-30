Resumen: La conflagración dejó una grave afectación material, consumiendo un total de 14 estructuras. El saldo de pérdidas incluye 9 cabañas, 4 kioscos y un kiosco de gran tamaño destinado para la realización de eventos.

¡A tres días del receso escolar! Devastador incendio en Necoclí consumió 14 estructuras y superó la capacidad de respuesta de los bomberos

Minuto30.com .- Un grave incendio estructural se registró en la noche del 29 de septiembre en el municipio de Necoclí, Antioquia. La conflagración destruyó múltiples edificaciones y generó una emergencia de grandes proporciones que sobrepasó la capacidad operativa de los organismos de socorro locales.

De acuerdo con el reporte preliminar emitido tras la atención de la emergencia, se conoció que el fuego se desató hacia las 11:30 p. m.. Por el momento, las causas que originaron las llamas son desconocidas y se encuentran bajo investigación.

Balance de daños

La conflagración dejó una grave afectación material, consumiendo un total de 14 estructuras. El saldo de pérdidas incluye 9 cabañas, 4 kioscos y un kiosco de gran tamaño destinado para la realización de eventos.

La situación fue atendida por efectivos de la Policía Nacional y unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio, quienes se desplazaron con personal y un camión cisterna. Pese a los esfuerzos, la magnitud del fuego superó la capacidad de respuesta de los equipos locales.

Este lamentable hecho ocurre a solo tres días de iniciarse la semana de receso, es decir de una corta temporada alta.

Ante la gravedad del incidente y las cuantiosas pérdidas materiales, se espera la realización de un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en las próximas horas para evaluar a fondo las afectaciones y determinar la ruta de acción frente a esta emergencia.