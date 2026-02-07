Resumen: 14 personas capturadas y 24 socavones intervenidos en Fredonia, Antioquia. La Operación "Río I" debilita la minería ilegal en la ribera del río Cauca.

Se les acabó el ‘negocito’ del oro: 14 capturados y 24 minas ilegales destruidas en Fredonia, Antioquia

En una ofensiva contundente contra los delitos ambientales, la Policía Nacional en Antioquia, en conjunto con el Ejército, ejecutó la Operación “Río I” en la zona rural del municipio de Fredonia, Antioquia.

El despliegue, que forma parte de la estrategia “Juntos por Antioquia”, tuvo lugar en la ribera del río Cauca, específicamente en la vereda El Morrón del corregimiento La Mina.

Durante la intervención, las autoridades lograron la captura en flagrancia de 14 personas que se encontraban realizando actividades de extracción ilícita de yacimientos mineros, afectando gravemente el ecosistema hídrico de la subregión del Suroeste.

El operativo permitió la intervención técnica de 24 Unidades de Producción Minera (UPM), compuestas por socavones verticales y horizontales que operaban sin ningún tipo de permiso legal o control ambiental.

Estos túneles no solo representaban un peligro inminente para la vida de quienes allí trabajaban, sino que eran el foco de un vertido indiscriminado de sedimentos hacia el río Cauca.

Con herramientas especializadas, la Fuerza Pública procedió a la inutilización de la infraestructura, logrando desmantelar la logística de estas estructuras que degradan el capital natural del departamento.

Además de las capturas, el balance de la operación incluye la destrucción y decomiso de 7 motores, 4 plantas de energía, mangueras, tuberías y el desmonte de 7 cambuches que servían como refugio para los operarios ilegales.

Al destruir estos socavones, las autoridades impactan las finanzas de grupos delincuenciales que utilizan la minería de hecho para financiar sus actividades criminales. El equipo incautado, avaluado en unos $24 millones de pesos, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización de los detenidos.

Este resultado es un avance significativo en la protección de los recursos naturales de Antioquia, previniendo la degradación del suelo y garantizando la seguridad en las zonas rurales.

