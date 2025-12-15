Resumen: La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional y la DEA, capturó a dos hermanos señalados de lavar millones del ‘Tren de Aragua’ a través de criptomonedas y billeteras digitales. Las investigaciones indican que los recursos provienen de homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en Bogotá, Medellín y Cúcuta, y durante los operativos se incautaron computadores, discos duros y dinero en efectivo.

¡Golpe millonario al ‘Tren de Aragua’! Fiscalía captura a dos hermanos por presunto lavado de activos mediante criptoactivos

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó y capturó a dos hermanos señalados de manejar y ocultar millonarios recursos ilícitos pertenecientes al Tren de Aragua.

Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera son investigados por presuntamente captar, transformar y movilizar dineros producto de homicidios selectivos, extorsiones y tráfico local de estupefacientes en ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta. Para darle apariencia de legalidad a los recursos, los hermanos habrían recurrido a criptoactivos, billeteras virtuales y operaciones financieras fraccionadas mediante casas de cambio que no contaban con autorización de la Superintendencia Financiera.

Según la investigación, Félix Eduardo Herrera habría movilizado más de 11.270 millones de pesos a través de un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas, ejecutando un total de 1.938 operaciones comerciales y financieras. Por su parte, Félix Alfredo Herrera estaría implicado en la administración de 4.500 millones de pesos, invertidos en criptoactivos o transferidos de forma fragmentada para ocultar su origen.

Durante los operativos realizados en Bogotá, las autoridades incautaron 6 computadores, 4 discos duros, 3 tarjetas SIM, 2 microSD, 1 tableta, una USB y 1’240.000 pesos en efectivo. Además, la Fiscalía logró el bloqueo de 10 productos bancarios vinculados a los investigados, que contenían cerca de 70 millones de pesos.

La Fiscalía les imputó a los hermanos los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, y fueron presentados ante un juez de control de garantías.

Paralelamente, en Estados Unidos se efectuó la captura de Alfredo Durán en Texas, quien tendría relación directa con Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, máximo cabecilla del ‘Tren de Aragua’. Según las investigaciones, Alfredo Durán habría trasladado más de 450 millones de pesos desde un bolsillo digital colombiano hacia una plataforma de criptomonedas internacional.

Las investigaciones continúan, mientras las autoridades buscan desmantelar las estructuras financieras del Tren de Aragua y evitar que sus recursos ilícitos circulen dentro y fuera del país.