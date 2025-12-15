Resumen: Un juez envió a la cárcel a Emmanuel Muñoz, de 23 años, señalado de asesinar al subintendente Iván Ferney Tabares durante un intento de hurto en el barrio Manrique de Medellín. Según la Fiscalía, el uniformado, que vestía de civil, fue atacado tras oponerse al robo de varias joyas. El procesado fue capturado cuando buscaba atención médica y deberá responder por homicidio agravado, porte ilegal de armas y tentativa de hurto.

A la cárcel señalado de asesinar a subintendente de la Policía durante intento de hurto en Medellín

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Emmanuel Muñoz, de 23 años, señalado como presunto responsable del homicidio de un patrullero de la Policía Nacional ocurrido durante un intento de hurto en Medellín. La víctima fue identificada como Iván Ferney Tabares, subintendente de 44 años.

La decisión se adoptó tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, luego de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputara los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, y tentativa de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con el avance investigativo, los hechos se registraron en la noche del 13 de diciembre, en el barrio Manrique, al nororiente de la capital antioqueña. Según la Fiscalía, el hoy procesado se movilizaba como parrillero en una motocicleta cuando habría disparado contra el uniformado, de 44 años, que transitaba en otra moto y vestía de civil.

Las labores de policía judicial establecieron que el subintendente Tabares fue atacado luego de oponerse al robo de varias joyas, lo que desencadenó la agresión armada que terminó con su muerte en el lugar de los hechos.

Tras el ataque, Muñoz resultó herido y fue capturado a la entrada de un centro hospitalario cercano, hasta donde habría llegado para recibir atención médica. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Con la imposición de la medida de aseguramiento intramural, el proceso penal continuará mientras se desarrollan las siguientes etapas judiciales, en un caso que ha generado rechazo y consternación en la ciudad.