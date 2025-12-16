Resumen: Un operativo simultáneo adelantado por la Policía Nacional y la Fiscalía permitió desarticular una red dedicada al hurto y comercialización ilegal de vehículos y autopartes en Bogotá. La acción, realizada en La Favorita y el 7 de Agosto, dejó seis personas capturadas, una millonaria afectación económica a las estructuras criminales y la recuperación de automotores y piezas robadas.

¡Golpe millonario a los desguazaderos! Recuperan más de una docena de vehículos y cientos de autopartes robadas en Bogotá

Un amplio operativo adelantado por la Policía Nacional permitió la recuperación de más de una docena de vehículos y la incautación de centenares de autopartes robadas en dos zonas estratégicas de Bogotá. La acción se desarrolló de manera simultánea en los sectores de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, y el barrio 7 de Agosto, en Barrios Unidos, áreas identificadas como focos recurrentes del comercio ilegal de repuestos.

La intervención, fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y contó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación. El despliegue se extendió por más de 11 horas e incluyó 13 diligencias de registro y allanamiento a establecimientos y bodegas presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Como resultado del operativo, seis personas fueron capturadas en flagrancia por delitos relacionados con la receptación y el hurto de automotores. Durante los procedimientos, las autoridades lograron recuperar 16 vehículos que habían sido reportados como robados: 11 automóviles, dos motocicletas, dos camiones y un bus.

En los inmuebles intervenidos también fueron incautadas 830 autopartes, entre ellas 86 sistemas eléctricos de ignición, 16 motores de motocicletas y 324 puertas de automóviles, lo que evidenció la dimensión de la estructura criminal dedicada al desmonte y comercialización ilegal de piezas.

Esto le podría interesar: ¿Los trasnocharon? Hinchas del Deportes Tolima, con pólvora, interrumpieron el descanso de los jugadores del Junior

Las investigaciones permitieron establecer que los capturados utilizaban locales comerciales como fachada para almacenar y desarmar vehículos hurtados. Algunos de estos establecimientos contaban con ascensores de carga adaptados para trasladar motocicletas a pisos superiores, donde eran desarmadas antes de distribuir las piezas en otros puntos de venta abiertos al público, con el fin de simular legalidad.

Según informaron las autoridades, la incautación de los vehículos y autopartes permitió una afectación económica estimada en cerca de 4.500 millones de pesos, debilitando de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones involucradas.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Nuevo golpe contra el hurto a automotores en el Siete de Agosto y La Favorita: ✅ Capturadas 6 personas en flagrancia por hurto de automotores y comercialización ilegal de autopartes.

✅ Recuperados 16 vehículos hurtados: 11 carros, 2 motocicletas, 2 camiones y 1 bus.

✅… pic.twitter.com/JUZP2iKWbB — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 16, 2025

En el marco de esta operación, las autoridades avanzan además en un proceso de extinción de dominio contra un reconocido establecimiento comercial que estaría vinculado con estas actividades ilegales.

Los seis capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas y las incautaciones. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por receptación; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y falsedad marcaria, de acuerdo con el grado de responsabilidad individual.