    Fotos

    ¡Golpe millonario a la mafia en Cali! Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas 'La 8' y 'Los Raros'

    Los inmuebles y vehículos incautados eran usados para coordinar el tráfico de estupefacientes y ocultar armamento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Golpe millonario a la mafia en Cali! Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’
    Foto: Alcaldía de Cali
    ¡Golpe millonario a la mafia en Cali! Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’

    Resumen: Las autoridades aplicaron extinción de dominio a 16 inmuebles y 2 vehículos en Cali vinculados a las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’, usados para almacenar, dosificar y distribuir drogas, así como ocultar armamento. Los bienes, avaluados en 4.100 millones de pesos, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En Cali, 16 inmuebles y dos vehículos utilizados por grupos criminales en las comunas 8 y 21 fueron puestos bajo extinción de dominio. Los predios, ubicados en los barrios Simón Bolívar y Desepaz, eran utilizados por las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’ para coordinar actividades relacionadas con almacenamiento, dosificación, distribución y expendio de sustancias estupefacientes.

    Los inmuebles tienen un avalúo de 4.100 millones de pesos y serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Los vehículos intervenidos, según las autoridades, servían para ocultar drogas y armamento asociado a homicidios ocurridos entre abril y mayo de 2025.

    ¡Golpe millonario a la mafia en Cali! Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’

    Foto: Alcaldía de Cali

    La Policía Metropolitana de Cali informó que, en lo que va del año, se han incautado más de cuatro toneladas de sustancias psicoactivas y que, de las 7.500 capturas registradas, más de 2.900 corresponden a delitos relacionados con narcotráfico.

    ¡Golpe millonario a la mafia en Cali! Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’

    Foto: Alcaldía de Cali

    El procedimiento se realizó en coordinación con la Fiscalía 61 Especializada, en el marco de acciones para restringir los recursos de las organizaciones criminales y afectar la logística operativa de las bandas implicadas.

    ¡Golpe millonario a la mafia en Cali! Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’

    Foto: Alcaldía de Cali

    Los operativos se centraron en desmantelar la infraestructura utilizada por los grupos delictivos, así como en evidenciar los vínculos entre los predios, los vehículos y las actividades ilícitas que se desarrollaban en estas zonas de la ciudad.

    ¡Golpe millonario a la mafia en Cali! Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’

    Foto: Alcaldía de Cali


