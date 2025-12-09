Resumen: Las autoridades aplicaron extinción de dominio a 16 inmuebles y 2 vehículos en Cali vinculados a las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’, usados para almacenar, dosificar y distribuir drogas, así como ocultar armamento. Los bienes, avaluados en 4.100 millones de pesos, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

¡Golpe millonario a la mafia en Cali! Extinción de dominio a 18 bienes de las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’

En Cali, 16 inmuebles y dos vehículos utilizados por grupos criminales en las comunas 8 y 21 fueron puestos bajo extinción de dominio. Los predios, ubicados en los barrios Simón Bolívar y Desepaz, eran utilizados por las bandas ‘La 8’ y ‘Los Raros’ para coordinar actividades relacionadas con almacenamiento, dosificación, distribución y expendio de sustancias estupefacientes.

Los inmuebles tienen un avalúo de 4.100 millones de pesos y serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Los vehículos intervenidos, según las autoridades, servían para ocultar drogas y armamento asociado a homicidios ocurridos entre abril y mayo de 2025.

Esto le podría interesar: ¡Fin a la impunidad! JEP imputa a militares, exFarc y civiles por crímenes de guerra en Urabá y el Bajo Atrato

La Policía Metropolitana de Cali informó que, en lo que va del año, se han incautado más de cuatro toneladas de sustancias psicoactivas y que, de las 7.500 capturas registradas, más de 2.900 corresponden a delitos relacionados con narcotráfico.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El procedimiento se realizó en coordinación con la Fiscalía 61 Especializada, en el marco de acciones para restringir los recursos de las organizaciones criminales y afectar la logística operativa de las bandas implicadas.

Los operativos se centraron en desmantelar la infraestructura utilizada por los grupos delictivos, así como en evidenciar los vínculos entre los predios, los vehículos y las actividades ilícitas que se desarrollaban en estas zonas de la ciudad.