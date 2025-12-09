Operativos, capturas y menos pólvora: Balance de fin de semana de velitas en Cali

Resumen: Se continúan adelantando acciones de control contra el comercio ilegal de pólvora. Este fin de semana la Policía Metropolitana incautó más de 4.500 unidades de pirotecnia que iba a ingresar a Cali

La Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana entregaron el balance de seguridad del fin de semana de ‘velitas’ donde se desplegaron más de 4 mil uniformados para garantizar la seguridad, convivencia y protección de la vida en Cali.

Este dispositivo de seguridad arrojó como resultado operativo la captura de 44 personas, la incautación de 9 armas de fuego y la recuperaron de 10 vehículos. Así mismo, la atención de más de 6.800 llamadas a la línea 123 de la Policía para reportar, principalmente, situaciones de convivencia y violencia intrafamiliar.

“Reiteramos el llamado a los caleños. Las autoridades estamos para atender estos llamados, pero necesitamos responsabilidad de todos en cada uno de sus actos, en no utilizar la violencia para resolver los conflictos. Como consecuencia de actos que atentan contra la convivencia ciudadana se impusieron más de 1400 comparendo por el ‘Código de Policía’”, expresó Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Menos pólvora, más vida

Por otra parte, se continúan adelantando acciones de control contra el comercio ilegal de pólvora. Este fin de semana la Policía Metropolitana incautó más de 4.500 unidades de pirotecnia que iba a ingresar a Cali para su comercialización irregular. En lo corrido del mes de diciembre ya se han incautado más de 86 mil gramos de pólvora, evitando su distribución irregular y reduciendo los riesgos para la comunidad.

“Las incautaciones fueron resultado de 3 operativos. Recordar a los caleños que está vigente el decreto que restringe la venta de pólvora en espacio público y que genera sanciones entre 2 y 20 salarios mínimos. Vamos a continuar haciendo las verificaciones en la ciudad para evitar personas lesionadas por la inadecuada manipulación de estos elementos”, expresó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

La Secretaría de Salud del Distrito reportó 13 personas lesionadas por pólvora entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre.

Importante golpe al contrabando y bandas multicrimen

Uno de los resultados importantes es la afectación a economías ilegales que delinquen con contrabando en el centro de Cali. Se logró la captura de un ciudadano de origen asiático presuntamente vinculado al ingreso irregular de mercancía a Colombia.

En el operativo se le incautó mercancía avaluada en más de $190 millones, entre electrodomésticos, accesorios tecnológicos, artículos para el hogar, maquillaje y decoración navideña que habían ingresado al país sin cumplir la regulación aduanera vigente.

“Este ciudadano se había radicado en Cali y tenía negocios en el sector centro de la ciudad. Es un trabajo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera con orden de captura y posteriormente se allanan varios locales comerciales donde se incautan estas mercancías”, destacó el Brigadier General Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Desarticulada la banda criminal ‘Los LS’

También se logró desarticular la estructura multicrimen conocida como ‘Los LS’, señalada de dinamizar homicidios, tráfico de estupefacientes y desplazamientos forzados.

Mediante ocho diligencias de allanamiento en Llano Verde, Pízamos y Puertas del Sol fueron capturados ocho personas a quienes se les atribuyen dos homicidios, una tentativa de homicidio y el expendio mensual de cerca de 16.000 dosis entre marihuana en entornos escolares y en los territorios.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado, instrumentalización de menores para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

“Afectaban entornos escolares, parques de recreación, escenarios culturales y deportivos principalmente en la comuna 15. Aquí lo que estamos evitando es la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y que nuestra sociedad sea afectada con este fenómeno de narcotráfico. Invitamos a todos los ciudadanos a denunciar para continuar desarticulando estas bandas”, destacó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali.