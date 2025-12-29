Resumen: Golpe al microtráfico en Yolombó: dos capturados y un menor aprehendido tras operativo contra el GDO “El Mesa” en el Nordeste de Antioquia.

Desmantelan punto clave de microtráfico del GDO ‘El Mesa’ en Yolombó: dos capturados y un menor aprehendido

Un contundente golpe al microtráfico fue propinado por la Policía Nacional en el municipio de Yolombó, Antioquia, tras un operativo que permitió la captura de dos personas y la aprehensión de un adolescente, señalados de integrar el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “El Mesa”.

El procedimiento se desarrolló el 26 de diciembre, en el marco de la estrategia institucional “Actuando por Antioquia”, y fue liderado por unidades de la SIJIN del Departamento de Policía Antioquia, con apoyo de la Seccional de Protección y Servicios Especiales.

Según información oficial, los implicados estarían dedicados a la distribución y expendio de estupefacientes en diferentes sectores del casco urbano.

Lea también: ¡URGENTE! Tobby sufre de epilepsia y se perdió en Manrique Central; su familia lo busca desesperadamente

Durante el operativo, las autoridades lograron la incautación de más de un kilo de sustancias ilícitas, entre ellas aproximadamente 450 gramos de marihuana, 580 gramos de clorhidrato de cocaína, 320 gramos de base de coca y una pequeña cantidad de tussi, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y libretas con anotaciones, presuntamente relacionadas con la actividad criminal.

Entre los capturados figura alias “El Negro”, señalado por las autoridades como coordinador de uno de los principales puntos de expendio del GDO “El Mesa” en Yolombó. Este individuo registra antecedentes judiciales por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y otros hechos de alto impacto.

También fue detenido alias “Tarazá”, presunto expendedor, mientras que el adolescente aprehendido habría cumplido funciones similares dentro de la estructura.

Las autoridades indicaron que este golpe al microtráfico afecta de manera directa la estructura financiera y operativa del grupo delincuencial, reduciendo su capacidad de generar rentas ilegales y hechos de violencia asociados al tráfico local de drogas.

La Policía Nacional reiteró que continuará desplegando acciones sostenidas para combatir las organizaciones criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en el Nordeste antioqueño, e hizo un llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa.

Más noticias de Antioquia