¡Golpe a ‘Los Chatas’! Hallan Mini Uzi, pistolas y drogas en allanamiento en Antioquia

Resumen: Dos presuntos integrantes de Los Chatas fueron capturados en Santa Rosa de Osos. En el allanamiento incautaron una Mini Uzi, pistolas, radios de comunicación y cientos de dosis de droga.

Un nuevo golpe contra Los Chatas propinaron las autoridades en el norte de Antioquia tras la captura de dos presuntos integrantes de esa estructura delincuencial durante un operativo realizado en el municipio de Santa Rosa de Osos.

La acción fue desarrollada de manera conjunta por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y agentes del CTI Gaula de la Fiscalía, quienes adelantaron una diligencia de registro y allanamiento en una vivienda ubicada en la vereda Dosquebradas.

Durante el procedimiento, las autoridades sorprendieron a los dos hombres que permanecían en el inmueble y los capturaron por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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En la inspección fueron hallados varios elementos que, según las autoridades, fortalecían el componente armado de Los Chatas en esa zona del departamento.

Entre el material incautado se encontraba una subametralladora Mini Uzi con su proveedor, dos pistolas, tres proveedores adicionales, un supresor de sonido para pistola, siete radios de comunicación con sus respectivos cargadores y cinco teléfonos celulares que serán sometidos a análisis técnicos.

Asimismo, los investigadores encontraron sustancias estupefacientes listas para su distribución. En total fueron incautadas 321 papeletas de pasta base de coca, otras 92 dosis de la misma sustancia y 12 empaques con cigarrillos de marihuana, los cuales, al parecer, serían destinados al expendio local.

De acuerdo con la Cuarta Brigada del Ejército, este operativo representa una afectación importante para Los Chatas, ya que reduce su capacidad logística y armada, además de impactar sus actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el norte antioqueño.

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