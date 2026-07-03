Camioneta cayó a un abismo en la vía Urrao – Caicedo: cinco personas resultaron heridas

Resumen: Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas tras un accidente en Urrao. La camioneta cayó a un abismo y terminó en una quebrada.

Un accidente en Urrao se registró el pasado jueves 2 de julio en el sector Vallerial, sobre la vía que comunica a los municipios de Urrao y Caicedo, luego de que una camioneta con cinco ocupantes se saliera de la carretera y cayera a un abismo, terminando en una quebrada.

En el vehículo viajaban tres adultos (dos mujeres y un hombre) y dos menores de edad, quienes se dirigían hacia el municipio de Betulia. De acuerdo con el relato de los ocupantes, el conductor habría perdido el control del automotor, al parecer tras sufrir un desmayo, lo que provocó que el vehículo rodara por un barranco antes de detenerse en el afluente.

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Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Urrao interceptaron el vehículo en el que eran movilizados los lesionados y brindaron apoyo para garantizar su rápida atención médica.

De manera preliminar, se conoció que uno de los heridos fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre los afectados, una niña de 7 años y dos adultos mayores fueron quienes presentaron las lesiones más delicadas, según el reporte inicial.

Este accidente en Urrao se suma a otros dos siniestros viales registrados durante la última semana en ese municipio del Suroeste antioqueño. Con estos hechos, el balance asciende a tres accidentes de consideración, ocho personas lesionadas y una víctima mortal, quien falleció en el Hospital Iván Restrepo Gómez tras otro incidente ocurrido días atrás.

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